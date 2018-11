Éric : " Qui que ce soit, il faut les expulser ! "

Quinze sans-abris dont une femme enceinte de sept mois, sont menacés d’expulsion imminente par la Ville de Namur, de leurs campements installés dans les anciennes carrières de Saint-Servais. À quelques jours de l’hiver, c’est le bon moment ?

C’est une info à lire dans La DH Namur ce matin. Depuis cet été, trois familles de Roms ont installé un campement de fortune dans les anciennes carrières de Saint-Servais qui sont la propriété de la Ville de Namur. Une expulsion serait prévue la semaine prochaine au retour du bourgmestre, à l’étranger actuellement. Si certaines personnes viennent en aide aux quinze personnes qui vivent sur place, dont une femme enceinte de sept mois, d’autres se plaignent des nuisances. Une crainte existe aussi quant aux dégradations possibles sur ce site Natura 2000. Les familles installées s’inquiètent, elles, de leur avenir si l’expulsion se confirme.

À quelques jours de l’hiver, c’est le bon moment pour expulser ces trois familles ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Éric d'Ixelles, il faut les expulser : " Se poser la question de savoir si c'est le bon moment ou pas, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Ils sont installés sur un endroit public et dans un endroit qui, qui plus est, doit être protégé. Il n'y a aucune hésitation. Que ça soit n'importe qui, on les expulse. Soit ces gens veulent aller effectivement dans un endroit qu'on leur présente pour quelques mois, 6 mois d'aide mais pas ad vitam aeternam. Vous avez 6 mois d'aide et en 6 mois, Monsieur a le temps de trouver du travail et le temps de s'organiser pour trouver un appartement. La première question à se poser aussi est la suivante : Sont-ils belges ? Si ils sont belges, dans ce cas-là on les aide et si ils ne le sont pas, il suffit de leur demander dans quel pays ils veulent aller. On ne peut pas toujours aider le monde entier non plus..."

Pour Éric, il y a des solutions : " Vous, vous dites qu'il n'y a pas de solution mais moi je sais très bien qu'il y a de nombreux centres qui sont vides dans lesquels les gens ne veulent pas aller. Pourquoi ? Parce que dans ces centres, on leur demande de ne pas boire et de se laver or, certaines personnes ne veulent pas se plier à ces règles et rester dans la rue. C'est une désinformation de dire qu'il n'y a pas de place, il y en a..."