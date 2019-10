Eric, 61 ans : "Je préférerais mourir que de continuer ici!"

Eric, un auditeur originaire de Morlanwelz, vit actuellement la même situation et témoigne sur notre antenne : "Je suis tout à fait pour puisque c'est mon cas ! J'ai fait un AVC et on m'a placé dans un home pour vieillesse alors que je n'ai que 61 ans ! J'ai tout fait dans la vie, je n'ai plus de perspective, et j'ai beau en discuter avec mon médecin/mon avocat/mon psychiatre, on m'envoie bouler ! On dit que je suis conscient mais que je ne souffre pas ; je suis en état d'hémiplégie gauche. Je finis par me demander si c'est un bonheur ou un malheur d'être lucide et conscient. Je n'ai plus de vie sociale, je préférerais mourir que de continuer ici. Il n'y a rien qui me raccroche à la vie d'autant plus que j'ai tout vécu : j'ai été champion de Belgique junior de tennis en 1975, j'ai même joué contre Yannick Noah à Roland Garros Junior. Mais ici je n'ai plus rien ! Je n'ai plus d'argent et je ne sais rien faire. J'ai déjà tenté de me suicider deux fois... Ici, personne ne veut en entendre parler. La psychiatre à Tivoli m'a dit : "Si vous continuez, on va vous mettre chez les fous!" Personne ne comprend ça, je n'ai plus aucune perspective. Mais je n'ai pas les moyens de me suicider dans le home où je me trouve et une dame qui fait mes courses ne veut pas non plus m'en donner les moyens. On menace de me mettre chez les fous alors qu'avant mon AVC, j'avais un QI de 131. Vivre ce que je vis ici... Avec des vieux de 90 ans... Je ne sors même plus de ma chambre. Tout ce que j'ai en perspective ne me conforte pas dans l'idée de vivre. Il faut qu'on puisse choisir sa mort en suicide assisté."

"Si les gens veulent partir, qu'ils se suicident !"

Depuis Châtelet, Michel pense "qu'il faut pouvoir choisir la date de sa mort et autoriser le suicide assisté comme en Suisse. Je crois qu'il faut être clair : il ne s'agit pas d'euthanasie mais de suicide assisté et je pense que chacun a le droit de se faire aider. On ne doit pas parler d'âge, ça doit être ouvert à tout le monde et il faudrait, comme en Suisse, des ASBL habilitées, agréées avec des médecins et psychologues à l'écoute pour les aider. Il faut être à l'écoute et ne pas dissuader mais aussi permettre à la personne qui change d'avis de pouvoir renoncer, que ce ne soit pas commercial. L'avis de la famille ne doit pas être demandé, c'est un choix très personnel. Une liberté doit être présente même si on ne l'applique jamais. Je pourrais envisager de fixer la date de ma mort car ça me semble important de pouvoir être maître de son destin."

Enfin, direction Gembloux où Francine, médecin généraliste retraitée, a un avis bien plus radical : "Si les gens veulent choisir la date de leur mort alors qu'ils sont en bonne santé, qu'ils se suicident ! Mais qu'ils ne demandent pas à un médecin de les tuer.Avant de faire ce genre de choses, allez tuer un poulet et vous verrez ce que ça fait ! Et si les Flamands ne sont pas d'accord, qu'ils fassent une loi pour eux. Pourquoi est-ce que moi, médecin, je devrais le faire ? Je ne suis pas bourreau ! Moi je suis là pour soulager les gens et pas pour les tuer ! Et ce n'est pas des gens du ministère qui doivent dire : "Et bien les médecins n'ont qu'à tuer !" Une piqûre et vous tuer quelqu'un, ce n'est pas si évident que ça ! On n'est pas des assassins ! Vous vous rendez compte de ce qu'ils demandent là?! Il y a suffisamment de moyens de se suicider. Et en plus, ils choisissent eux-mêmes comment ils partent, c'est tout aussi digne!"

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C'est vous qui le dites".