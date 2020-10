Enchaînement de nouvelles mesures anti-coronavirus depuis vendredi : arrivez-vous à suivre ?

Depuis vendredi, le rythme des nouvelles mesures a été soutenu. Vendredi matin, le Fédéral annonce quelques nouvelles mesures mais peu de gros changements. Vendredi soir, la Wallonie annonce, entre autres, un couvre-feu plus strict. Samedi après-midi, c’est au tour de Bruxelles d’aller un pas plus loin en fermant les lieux culturels et les infrastructures sportives. Et coup de théâtre hier soir, alors que le maintien de l’ouverture des écoles était encore défendu dans la journée, finalement les élèves du secondaire devront suivre leurs cours à distance dès mercredi en Fédération Wallonie-Bruxelles .

"Ça devient compliqué de s'y retrouver !"

Laurence, une auditrice originaire de Jumet, en province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C'est vraiment du n'importe quoi, ça devient compliqué de s'y retrouver et de tout suivre ! Il faudrait des mesures nationales ; on est un trop petit pays que pour commencer à diviser. Si on veut que les mesures soient prises au sérieux, elles doivent être généralisées pour tout le pays. En Wallonie et à Bruxelles les mesures ne suffisent pas, il faut un reconfinement généralisé, le reste n'aura pas d'impact, on est déjà trop loin, nos hôpitaux sont saturés, on doit réagir !"

Le Fédéral ne doit pas attendre une semaine de plus mais s'exprimer en urgence au sujet d'un reconfinement !

Laurence poursuit sur sa lancée : "Ils prennent des mesures différentes tous les jours parce qu'ils ne savent même plus eux-mêmes où ils en sont ! On va finir par arriver au confinement total donc l'argent sera quand même perdu mais là, en attendant on perd notre santé alors il est grand temps d'agir. Les cas vont continuer d'augmenter, ils vont être obligés de prendre des décisions, ils n'auront plus le choix ! Le Fédéral ne doit pas attendre une semaine de plus mais s'exprimer en urgence au sujet d'un reconfinement ! Je suis tombée malade hier, certes, le risque zéro n'existe pas mais peut-être que je ne serais pas tombée malade si j'avais été confinée... Pourtant, j'ai pris mes précautions. La population et les hôpitaux crient au secours et au reconfinement, qu'attend le Fédéral pour leur répondre ?!"