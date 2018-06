En offrant une bière à l'achat du journal aujourd'hui, La DH pousse-t-elle à la consommation d'alcool ?

Depuis plusieurs jours, les lecteurs de La DH reçoivent un cadeau aux couleurs de la Belgique pour soutenir les Diables rouges à l’achat du journal. Après des sets de tables, des chaussettes, une housse pour rétroviseurs,... aujourd’hui, c’est une bière qui accompagnera le quotidien. En offrant une bière à l’achat du journal, La DH pousse-t-elle à la consommation d’alcool ?

Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de La Dernière Heure: "Il s'agit d'une campagne complète autour des Diables rouges pour faire monter la sauce à l'approche de la coupe du monde. On a déjà fait ce genre d'actions, par exemple pour la fête nationale irlandaise. Maintenant, on n'offre pas une bouteille de vodka ou six bouteilles de champagne. Si chacun ne boit qu'une bière pour les matches des diables pendant la coupe du monde, je ne crois pas qu'il y aura des problèmes de sécurité routière."

Mais il y a également un porte-gobelets en carton qui peut accueillir six bière ou six verres... "Dans nos actions, il y a aussi eu un kit barbecue pour faire la fête entre amis. Il est donc bien entendu que c'est une bière par personne."