En Flandre, la police déploiera des drones lors des fêtes de fin d'année : est-ce nécessaire ou ça va trop loin ?

En Flandre, à Noël et au Nouvel An, des zones de police utiliseront des drones équipés de caméras thermiques pour vérifier qu’il n’y a pas de rassemblement qui dépasse le nombre de personnes autorisées. De son côté, la gouverneure de la Province d’Anvers a annoncé qu’il y aura parmi les contrôles mis en place une vérification possible du nombre de pizzas livrées à domicile. Ce sont des actions nécessaires ou ça va trop loin ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Se savoir surveillé, c'est une honte !" Nathalie, une auditrice originaire de Monceau-sur-Sambre, en province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C'est très dérangeant et vraiment exagéré ! C'est pire que la deuxième Guerre mondiale ! Bientôt, on va devoir mettre une lettre à notre porte avec un "D" pour "Dangereux" et un "C" pour "Covid ou encore un "T" pour "Terroriste" ?! C'est vraiment du n'importe quoi ! Et plus on interdit, moins les gens vont respecter les règles, ça c'est clair. Il faut nous laisser vivre normalement et ne pas être derrière chaque citoyen mais simplement expliquer qu'il faut respecter les règles au maximum et être responsables. Noël, c'est pour donner un peu de joie dans chaque famille quand même... Les règles sont trop strictes pour les fêtes et je vous dis, ce sera comme avec les enfants : plus vous interdirez certaines choses, plus on les fera ! Personnellement, je verrai si je respecte les règles ou non mais je ne dirai rien à ce sujet sur antenne. J'ajouterais juste que de se savoir surveillé, c'est une honte !"

"C'est une atteinte à la vie privée des citoyens" Direction Couvin à présent, en province de Namur, où Marguerite témoigne : "Je crois que c'est un peu exagéré, c'est une atteinte à la vie privée des citoyens... On ne devrait pas faire ça au réveillon de Noël... Et qu'ils ne viennent pas sonner à ma porte car je n'irai pas leur ouvrir ! De toute façon, les gens seront plus malins que ça ; ils fermeront leurs volets et iront dans les pièces dans le fond de la maison pour faire moins de bruit. Le gouvernement change les règles tout le temps et c'est de pire en pire ! Qu'on mette directement une caméra chez chaque citoyen et que cette caméra soit reliée aux bureaux de police tant qu'on y est ! Comme ça, les policiers ne devront même plus bouger pour assurer les contrôles !" Que la police soit présente pour faire des rondes après le couvre-feu le soir de Noël, ça je suis d'accord mais pas qu'on autorise l'utilisation de drones ! Marguerite a décidé de respecter les règles à Noël pour le bien de tous : "Je serai seule avec mes deux chiens... Pourtant, je suis grand-mère de 5 petits-enfants et maman de trois enfants mais je suis une personne à risque donc je respecte les règles pour eux et pour moi. Même si je sais que beaucoup de gens ne les respectent pas mais ce sont des idiots ! Que la police soit présente pour faire des rondes après le couvre-feu le soir de Noël, je suis d'accord avec ça mais pas qu'on autorise l'utilisation de drones pour réaliser des contrôles, ça je suis totalement contre !"

"Les drones ne me posent aucun problème !" Enfin, du côté de Liège, Yvan conclut d'un avis opposé à ceux des deux auditrices précédentes : "Personnellement, les drones ne me posent aucun problème ! Je suis tout à fait clean, on peut venir contrôler ma maison sans souci. Mais forcément, celui qui n'est pas clean va dénoncer une atteinte à la vie privée. Et celui qui reçoit trop de personnes et contamine les autres, il n'enfreint rien lui ?! On dit qu'on infantilise les citoyens mais on n'a pas le choix puisqu'on a affaire à des gosses qui font n'importe quoi et ce, peu importe leur âge ! Donc il est logique qu'on doive agir comme ça. Moi, ça ne me tracasse pas... Certes, nous ne sommes pas en Corée du Nord mais durant ce genre de crise, je considère qu'il s'agit là d'une utilité publique. Et pour ceux qui s'énervent, je leur réponds qu'ils sont sûrement en tort ! Personnellement, je vis seul donc ce n'est pas compliqué de respecter les règles même si c'est dur de rester seul durant les fêtes..." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.