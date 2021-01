Émission spéciale USA : des manifestants envahissent le Capitole

Dominique , une auditrice originaire de Tourinnes-la-Grosse , dans le Brabant Wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis étonnée que tout le monde soit surpris par ces événements. Pour moi ce qu’il se passe actuellement n’est pas la faute de Donald Trump. C’est la faute des institutions publiques et des autres politiciens américains qui entourent le président. Donald Trump nous a montré depuis le début de sa présidence qu’il se sentait au-dessus des lois. Il nous a montré directement qu’il fait ce qu’il veut : licencier des gens, engager ses amis, etc."

"Ils craignent d’autres violences dans les états emblématiques"

Du côté de Bastogne, Philippe n'est pas confiant pour la suite : " Il y a quelque temps, j’ai eu le plaisir d’accueillir un étudiant américain chez moi et nous avons gardé de bons contacts. Il m’a envoyé des messages disant qu’il avait peur de la suite des événements et peur des trumpistes. Avant les élections, sa famille me disait qu’il ne fallait pas voter pour ce " crazy man ". Maintenant, ils craignent d’autres violences dans les états emblématiques. Personnellement, j’ai peur de ce qu’il pourrait se passer le 20 janvier, jour de l’investiture de Joe Biden."