Elle reçoit une amende des TEC alors que sa carte est défectueuse... Pourquoi est-elle sanctionnée ?

Une usagère des TEC doit payer une amende de 55,50€ pour fraude alors qu’elle a acheté une carte de transport mais celle-ci était défectueuse. La carte lui a été remboursée, mais l’amende est confirmée par la société de transports en commun… Si la carte est remboursée et que la défectuosité est reconnue, pourquoi maintenir l’amende ?

Stéphane Thiery, directeur marketing du groupe TEC : "Il faut remonter sur la situation. Il y a une règle indéfectible dans les transports en commun, c'est l'obligation pour la personne qui monte dans le transport d'être en règle d'un titre de transport d'une part et sa deuxième obligation est de valider ce titre de transport. Le client le sait; il le signe dans les conditions de vente. C'est un acte extrêmement important à la fois pour lui mais aussi pour nous pour des raisons de statistiques et pour des raisons de validation des transports."

Cependant, la cliente qui se plaint dans la presse ce matin disposait d'une carte mais elle était défectueuse... Qu'aurait-elle dû donc faire? Stéphane Thiery poursuit : Je n'étais pas à côté de la cliente bien que je ne remette pas sa parole en doute mais à partir du moment où elle passe sa carte devant le valideur et que la carte est défectueuse, alors le message qui s'affiche n'est pas un message de validation de couleur verte mais une croix rouge et elle n'est donc pas en règle de titre de transport. Donc si quelques minutes après avoir passé son titre de transport devant le valideur, un contrôleur passe avec une machine spéciale pour vérifier la validation de chaque carte et qu'il est reconnu que la carte est défectueuse alors la cliente voyage sans titre de transport valable quoi qu'il arrive. Elle avait donc l'obligation d 'acheter un titre unitaire chez le conducteur. Et par la suite, elle pouvait aller se faire rembourser la carte défectueuse mais au moins, elle était en règle de titre de transport. C'est l'application des procédures et une procédures sert à encadrer dont on va régler notre relation avec notre client."

Vous l'aurez compris; dans les TEC, l'achat d'un titre de transport et sa validation sont deux choses impératives pour vous assurer un trajet sans soucis...