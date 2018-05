Elio : " Eric Massin a fait une bêtise et ses adversaires politiques en profitent "

Caroline Taquin, qui a été traitée de salope par Eric Massin, estime que la démission de son poste de président de la Fédération socialiste carolo n’est pas un signal assez fort. Selon vous, qu’est-ce qui serait assez fort ?

Alors qu’elle n’était pas présente, Caroline Taquin, la bourgmestre de Courcelles a été prévenue par un journaliste que lors de son discours du 1er mai, Eric Massin l’a traitée de salope ce qui l’empêche aujourd’hui de fermer l’œil car elle se repasse sans cesse le film. Eric Massin a présenté ses excuses, entre autres sur Facebook, a tenté à plusieurs reprises de contacter la bourgmestre qui n’a pas souhaité lui répondre et a ensuite démissionné de son poste de président de la Fédération socialiste carolo. Dans les éditions de Sudpresse, Caroline Taquin estime que ce n’est pas un signal assez fort, que c’est juste une sortie de terrain pour se faire oublier et mieux se présenter aux prochaines élections… Selon vous, qu’est-ce qui serait un signal assez fort ?

Elio de Charleroi estime que la démission d’Eric Massin suffit : " Le terme est inexcusable, il n’avait pas à employer ce vocabulaire. Mais il visait l’action politique. Il n’attaquait pas la personne sur sa vie privée ou sur le fait qu’elle était une femme. Ça aurait été un homme, je crois qu’il aurait dit que c’était un salaud. Ce qui est fait est fait. Il a fait un pas de côté, il ne peut rien faire d’autre ! Le reste, ce sont les électeurs qui décideront. "

Pour Elio, la bourgmestre fait de la récupération politique de cet incident : " Quand elle dit qu’elle ne sait plus dormir… On est en politique, pas au pays des Bisounours ! Je crois qu’Eric Massin a fait une bêtise et que ses adversaires politiques en profitent ! "