Éléonore : " Les gens qui soutiennent la recherche médicale sur des animaux sont des criminels ! "

540 000 animaux ont été utilisés en laboratoire en Belgique en 2017. Gaia demande que le nombre d’animaux sacrifiés pour la recherche soit diminué de 5% par an. 540 000 animaux, vous trouvez ça nécessaire ?

Dans La DH, on découvre ce matin des chiffres très précis à propos des animaux utilisés en laboratoire l’an dernier en Belgique : 78 chèvres, 666 moutons, 4970 cochons, 234 chevaux, 61 chats, 1856 chiens pour en citer quelques-uns. Une partie de ces animaux qui provient principalement d’élevage sert à la recherche contre le cancer mais aussi pour soigner d’autres animaux ou préserver certaines espèces. Si le nombre d’animaux de laboratoire a baissé de 75 000 en un an, Gaia demande qu’une règle soit établie : diminuer de 5% le total chaque année. De son côté, l’Université de Namur précise, via sa porte-parole, que sans animaux il n’y a pas de recherche médicale. 540 000 animaux, vous trouvez ça nécessaire ?

Éléonore de Frasnes-lez-Anvaing : " Je trouve qu’aucun animal ne devrait être sacrifié. J’ai 77 ans et je lutte depuis mes 30 ans contre la vivisection. C’est un crime abominable ! Est-ce que l’Homme est tellement supérieur qu’il se prend le droit de juger des espèces inférieures et de les torturer pour son bien-être alors que c’est lui qui détruit toute la planète ?! Je m’en fous de ce que dit l’université de Namur ! C’est une honte, c’est un crime abominable ! Il y a des cellules souches, il y a d’autres moyens. Si on ne sait, on ne sait pas mais on ne prend pas des espèces qu’on juge inférieures !