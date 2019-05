Élections : « Dimanche, je resterai chez moi... Je ne vais pas voter pour un couillon ! »

Dans la région de Marche-en-Famenne, un homme qui n’a pas envie de voter et d’être assesseur s’est filmé en brulant ses convocations. Ça vous choque ?

Aux dernières élections, cet habitant de la région de Marche-en-Famenne avait déjà fait parler de lui en déchirant sa convocation, ce qui n’avait pas plu à des internautes qui s’étaient dit choqués. Pour leur répondre, il a décidé de brûler les convocations reçues pour aller voter et être assesseur en précisant qu’il n’était plus allé voter depuis 20 ans, qu’il n’était pas un mouton et que chacun pensait ce qu’il veut de ces images.

Un homme qui brûle ses convocations, ça vous choque ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans « C'est vous qui le dites ».

Sébastien Godefroid, l'auteur de la vidéo : « Voter pour qui, pour quoi ? Pour des gens qui s'en mettent plein les poches, qui vont chercher des salaires de 13,14, 15 000 euros net par mois qui, eux, peuvent se permettre d'être pensionné à 55 ans et ces gens-là demandent qu'on travaille jusqu'à 60, 65, 67 ans. On devrait aller voter pour des gens pareils ? Nous sommes en démocratie et pas en dictature (...) J'estime de mon plein gré ne pas pouvoir voter parce que, pour moi, ils sont tous corrompus. Ils ne cherchent pas à avoir la meilleure place mais le meilleur salaire, c'est tout ! Voter blanc ça ne servira à rien parce qu'il va à celui qui a le plus de voix. Il n'y a pas un message particulier dans la vidéo. Je n'ai jamais voté. Il y a quelques mois, quand c'était les communales, j'ai déchiré ma convocation. Cela avait fait un buzz. On m'a insulté mais chacun fait ce qu'il veut. Voter ça ne m'intéresse pas et c'est tout ! C'est pour ça que j'ai brûlé ma convocation et que je ne l'ai plus déchirée parce que ça avait choqué certaines personnes et je me suis dit qu'en la brûlant ça allait peut-être passer. Dimanche, moi je resterai chez moi et grand bien fasse à celui qui veut aller voter mais de toute façon, ça ne changera rien. (...) Je ne vais pas aller voter pour un couillon qui va aller te chercher 15 000 euros et qui dans quelques années va prendre sa pension ».

Linda comprend tout à fait l'attitude de Sébastien ce matin : « Je ne suis pas choquée parce que j'ai fait la même chose. Je n'ai pas brûlé ma convocation mais je l'ai déchirée. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre, je ne fais plus confiance au monde politique et aux politiciens en particulier avec toutes les affaires qu'on entend depuis des années avec les détournements, le Samusocial, l'affaire Publifin... Pensez-vous que, moi, je vais encore aller voter pour des gens pareils ? Il n'y a personne qui mérite ma voix, je ne vote pas blanc, je ne vote pas pour ce monde qui est, pour moi, un monde à part. Ils ne savent rien, ils vont promettre monts et merveilles et puis les gens seront déçus. Je ne vote plus et puis, ce n'est pas une obligation, nous sommes en démocratie. Le droit de vote je veux bien mais l'obligation de vote, non ».