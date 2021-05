Eden Hazard rit avec Chelsea, pour Fernandez : "C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase"

"On peut rigoler dans les vestiaires ou quand on va boire un verre, mais pas sur le terrain où tout le monde le voit et l’observe. Eden Hazard manque de professionnalisme et le Real Madrid a fait une grosse erreur en le prenant dans son équipe. C’est un bon petit joueur pour l’équipe nationale, mais jusqu’à présent, il n’a rien prouvé au Real Madrid et pour moi, il n’arrivera jamais au niveau de Messi ou de Ronaldo."

Le dernier débat de la semaine se termine à Houffalize avec Sylvie : "Pour moi, ça ne mérite pas un départ. C’est tout l’inverse de ce que le sport inculque aux jeunes et aux adultes. Le sport apprend à être fair-play, à ne jamais avoir de rancune et de colère si on perd, on apprend ça à nos jeunes dès 5 ans. On donne un contrat à un homme, pas à un robot. S’il n’était pas allé dire bonjour à ses anciens collègues de Chelsea, on aurait dit qu’il prend la grosse tête, qu’il renie son passé, c’est juste ridicule. Voir un joueur qui a perdu mais qui félicite l’équipe adverse, c’est ça l’esprit du sport. Pour moi il faut féliciter Eden Hazard, pas le renvoyer."

