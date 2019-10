Dr De Longueville : " Un être sans empathie peut apprendre les conséquences de ses actes "

Pour son avocat, Marc Dutroux n’est certainement pas un monstre, personne ne peut être qualifié de monstre. Vous le rejoignez ?

Hier, Maître Dayez, l’avocat de Marc Dutroux, était sur le plateau de " Jeudi en Prime " sur La Une pour revenir sur l’audience qui s’était tenue plus tôt dans la journée où une demande d’expertise psychiatrique a été introduite. L’avocat est revenu sur le qualificatif de " monstre " qu’il entend souvent à propos de son client. Pour son avocat, Marc Dutroux n’est certainement pas un monstre.

Vous le rejoignez ? C’est la question que l’on posait ce matin dans " C’est vous qui le dites ".

Dr De Longueville, psychiatre et directeur médical du Beau Vallon à Namur : " " Monstre " n’est certainement pas un diagnostic psychiatrique. Je laisserai ce genre de termes aux avocats qui utilisent les mots d’une autre manière. Il faut redéfinir ce qu’est un psychopathe. Les comportements humains se déploient selon une courbe de Gausse (une courbe en cloche qui décrit le phénomène statistique) : il y a au milieu une grande masse de gens qui partage certaines particularités de fonctionnement et, aux extrémités de la courbe, il y a des gens qui sont en dehors des normes largement partagées. C’est là qu’on peut placer les psychopathes. C’est un continuum, il n’y a pas de coupure. La psychopathie est un diagnostic très dur à établir parce qu’on peut avoir des traits psychopathiques sans être réellement psychopathe donc il faut être extrêmement prudent avec ce genre d’approche. La majorité des gens, ceux qui sont au milieu de la courbe sont des gens qui ont pu intégrer une norme sociale : on ne peut pas tuer quelqu’un, on ne peut pas torturer quelqu’un, on ne peut pas faire du mal à quelqu’un… Toutes des normes qui sont intégrées et auxquelles on ne doit même pas réfléchir. On ne va pas se dire en croisant quelqu’un qu’on va le tuer, on a notre petit arbitre à l’intérieur. Tout cela fonctionne sur la base de l’empathie. On ne fait pas de mal à quelqu’un parce que si on fait du mal à quelqu’un on souffre avec lui. Nous tous, quand on torture quelqu’un, on a la culpabilité et on souffre avec lui. "