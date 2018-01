Douche contaminée dans un club de foot de Fosses-la-Ville: que fait la commune ?

Une équipe de mini-foot de Fosses-la-Ville ne peut plus se doucher après l’entraînement depuis 3 mois parce que les douches sont contaminées à la légionellose. Pourquoi laisse-t-on des gens jouer dans un club où se trouve une bactérie mortelle qui déclenche des maladies pulmonaires ?

Depuis 3 mois, les joueurs du S.C.O.R Fosses-la-Ville ne peuvent plus utiliser les douches du centre sportif de Sart-Saint-Laurent où ils s’entraînent. Ni après les entraînements, ni après les matchs. On a trouvé des traces de légionellose dans les conduites de douche. La légionellose est une bactérie naturellement présente dans l’eau mais, en quantité importante, il y a un risque.

Gaëtan De Bilderling, bourgmestre de Fosses-la-Ville : "Légalement, nous ne sommes pas obligés de faire des analyses régulières de l'eau maus vu l'expérience de certains collègues bourgmestres, j'avais décidé de faire des analyses régulières. C'est comme ça qu'on a vu que le taux augmentait de manière significative, ce pourquoi j'avais demandé qu'on ferme directement les douches et qu'on prenne les dispositions adéquates."

Les douches sont donc interdites d'accès depuis le mois de septembre dernier mais il si les réparations prennent du temps, c'est parce qu'elles sont plus importantes que prévu comme le souligne le bourgmestre de Fosses : "Les taux étaient dans la zone grise donc il n'y avait pas de mesure de fermeture urgente mais comme ça peut vite évoluer, j'ai préféré fermer. Ce qui prend du temps, c'est que souvent le fait de chauffer peut suffir mais ici, ça ne suffisait pas. Donc on a travaillé avec l'INASEP (intercommunale qui travaille dans l'analyse et le traitement de l'eau) pour poser le diagnostic correct. Les spécialistes en la matière nous ont d'abord conseillés de faire le coup de chaleur (injecter de l'eau très chaude dans les canalisations durant 20 minutes) et d'augmenter la pression mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui se passe manifestement c'est que l'eau ne circule pas suffisamment à des périodes trop longues entre les douches et donc les tuyauteries sont en fait trop grandes. Nous avons essayé de tout faire au moindre coût mais ce ne fut pas possible étant donné que le problème était plus important que prévu. Pour le moment, on se situe entre 200 et 250€ par douche mais il faut offrir un établissement tout à fait conforme et la santé n'a pas de prix." Il va donc falloir tout réaménager.

Quant au fait d'envoyer le club s'entraîner ailleurs, ce n'est visiblement pas de la responsabilité du bourgmestre : " Ce n'est pas de mon ressort de les envoyer jouer ailleurs. En tant que bourgmestre, je mets des batîments à disposition en comité de gestion des salles. Ici, il n'est pas conforme. Ce matin encore, j'avais encore une réunion avec l'échevin des travaux et le responsable des travaux, nous avons d'autres choses à mettre en place donc des injecteurs qui vont permettre d'augmenter régulièrement la température et nous ouvrirons les douches quand il n'y aura plus du tout de trace de légionellose."

Quant à la date de réouverture, le bourgmestre préfère ne pas se prononcer : " Je n'ose plus donner d'agenda car quand ce n'est pas fait à temps, on reçoit des plaintes mais j'espère que ce sera le plus rapidement possible!"