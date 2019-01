Dimitri : " Le réchauffement climatique, ça n'existe pas ! "

70 000 personnes ont marché hier dans les rues du Bruxelles pour réclamer une justice climatique. Concrètement, ce matin, quelles-sont vos demandes pour le climat ?

Hier, il y a eu plus du monde dans les rues de la capitale que lors de la première marche pour le climat. Ce sont environ 70 000 personnes qui se sont réunies pour réclamer une justice climatique et une véritable loi climat. La mobilisation belge a été relayée à l’étranger tellement elle est importante. Alors que les jeunes sont de plus en plus nombreux à manifester chaque jeudi, que le rendez-vous d’hier a montré une véritable mobilisation, concrètement, quelles-sont vos demandes pour le climat ?

Dimitri de Libin n'a pas été manifesté hier à Bruxelles : " Je trouve que c’est honteux d’arriver à promulguer un lavage de cerveau sur base d’une escroquerie du GIEC. Quand on lit les rapports de grands scientifiques de l’Organisation météoroligique mondiale, on constate que la terre, depuis 1860, ne s’est pas réchauffée de plus de 0 ,6°C. On se rend compte aussi qu’un peu avant 1903, des scientifiques parlaient déjà de ce réchauffement climatique qui n’a jamais eu lieu !"