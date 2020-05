Dimitra d'Anderlecht : "Je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de partir en vacances!"

Partir est un réel besoin pour Dimitra: "Je suis prête à partir très sereinement. Je suis enfermée depuis deux mois maintenant, je suis en télétravail donc je ne peux pas dire que je m'ennuie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je veux vraiment sortir et m'aérer. Je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de vacances. J'ai réservé en janvier et j'ai une location qui m'attends. Je n'attends que les vacances pour me reposer donc rester enfermée à la maison ne m'intéresse pas et en Belgique le temps est incertain".

"Il faut un test au départ et à l'arrivée!"

Quant à Patricia de Liège, il faut renforcer le contrôle : "Les gens sont testés au départ mais pas à l'arrivée. Il faut un test avant et après. Je ne veux pas, moi qui n'ai rien et qui prend des précautions, choper une deuxième vague de coronavirus parce que des inconscients veulent partir dans des pays étrangers pour ne pas perdre leurs vacances. C'est inconscient dans ces conditions parce qu'il y a des pays où ils n'y a pas d'hygiène et aucune surveillance du coronavirus. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'une question commerciale. Nous testons les voyageurs pour qu'ils puissent embarquer et empocher le billet d'avion et après on s'en fou, ils reviennent, ils sont malades et voilà".

