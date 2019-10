Didier : " L'Église catholique est sur son déclin total à cause du célibat des prêtres "

Didier de Charleroi : " Je pense que l’Église catholique est sur son déclin total pour le non-respect du libre arbitre des prêtres en les obligeant au célibat. Pourtant Jésus qui est à la base de la religion catholique, avait dans ses apôtres des mariés et des célibataires. Les gens ont évolué et le fait que l’acte sexuel impur et traditionnel ne tient plus la route. Les orthodoxes ont déjà une longueur d’avance sur ce sujet-là. "

Des prêtres à la retraite doivent continuer à exercer ou des plus jeunes doivent se partager entre plusieurs paroisses alors que leur nombre a baissé de 450 en sept ans. Entre 2011 et 2018, ça représente 13% de prêtres en moins mais le nombre d’églises ne diminue pas dans les mêmes proportions comme on peut le lire dans les éditions de Sudpresse. La fréquentation lors des messes est également en chute : à peine 4 à 5% de la population se rendent encore à l’église, c’est six fois moins qu’il y a 40 ans.

" C’est un moment de faiblesse "

Agnès de Bruxelles est catholique pratiquante : " Je connais beaucoup de jeunes qui vont encore à la messe. L’église n’est pas bondée mais quand on va à la messe de Noël, on a du mal à s'asseoir ! On est moins tourné vers ce qui est religieux, ça ne m’étonne pas qu’il y ait moins de fréquentation. Il faut faire attention au patrimoine culturel. C’est toujours dommage de voir une église être désacralisée. Mais il y a des églises modernes qui sont affreuses et je pleurerais toutes les larmes de mon corps si la cathédrale de Bruxelles était désacralisée. Je sens qu’il y a pas mal de jeunes qui se posent de plus en plus de questions. Il y a plein de baptêmes et de mariages à l’église donc je pense qu’il y a encore tout un côté symbolique qui reste. Ça pourrait repartir à la hausse. Comme toute culture, il y a des moments de faiblesse. Il y en a beaucoup qui sont attachés à la tradition et qui baptise leur enfant moins pour transmettre la foi chrétienne que ses valeurs. "

Denise de Seraing pense qu’il faut laisser les églises ouvertes plus longtemps : " Je suis une catholique invétérée, j’ai fait ma communion, ma confirmation, j’ai été à l’école des Sœurs. Je suis vraiment croyante. J’ai été élevée comme ça. Le problème, c’est que si je veux aller dans une église, elle est fermée ! Les églises n’ouvrent que pour la messe de 7 heures du soir ! Moi je n’ai pas toujours le temps d’aller dans une église. J’ai appris il n’y a pas longtemps que l’église de Vaux-Sous-Chèvremont est vendue ! J’ai une église près de chez moi, je veux y aller, elle est fermée ! Je ne connais aucune église ouverte la journée ! Si le problème n’est pas l’argent et qu’il y a moins de prêtres, c’est qu’ils n’ont plus la foi. "

