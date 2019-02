Didier de Wandre : " Il faudrait peut-être l'isoler ou cette personne devrait y penser d'elle-même "

L’auteur du livre " Les tabous du foot " dénonce un milieu où les homosexuels sont obligés de se cacher pour ne pas se faire insulter et pour ne pas subir les insultes homophobes dans les vestiaires. Faire son coming out dans un milieu sportif, c’est impossible ?

Pierre Rondeau, économiste du sport, vient de sortir un livre dont parle La DH ce matin : " Les tabous du foot ". Dans cet ouvrage, il évoque plusieurs sujets sensibles dans le monde du ballon rond comme le racisme, le sexe, le dopage ou la difficulté financière de l’après-carrière. Il aborde aussi un sujet qui a été le plus difficile à traiter dans son livre, l’homosexualité. Difficile car selon lui les sportifs sont obligés de se cacher pour ne pas subir d’insultes homophobes non seulement dans les vestiaires mais également dans les tribunes ou à la TV. Faire son coming out dans un milieu sportif, c’est impossible ?

Didier de Wandre est l'un de nos auditeurs à donner son avis sur ce débat : " Je pense que ça doit être compliqué. Je suis contre toute forme d’homophobie mais il y a une chose qui, en tant que sportif, me gênerait, c’est les douches communes. Si je sais qu’il y a un homosexuel dans la douche commune… Subir un regard attirant ou un truc du genre, ce serait plutôt moi qui serais mal à l’aise plus que lui probablement. Peut-être faudrait-il penser à l’isoler ou peut-être que cette personne devrait y penser d’elle-même plutôt que de faire de la " provocation ". On peut se sentir très mal à l’aise. J’ai quand même une certaine pudeur et être regardé par quelqu’un qui pourrait éventuellement avoir une attirance sexuelle vis-à-vis de moi, ça me gênerait. "