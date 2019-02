Didier d'Etterbeek : " Ils pourront faire plus d'erreurs car les gens ne vont pas contrôler "

Plusieurs enseignes font disparaître le ticket de caisse papier au profit d’une version électronique alors que d’autres magasins s’y accrochent. Pouvez-vous vous passer du ticket de caisse papier au magasin ?

La DH fait le point ce matin sur les magasins qui ont décidé de faire totalement disparaître le ticket papier ou qui propose le choix aux clients. La chaîne ZEB a pris la décision de ne fournir que des versions électroniques envoyées par e-mail à leurs clients ce qui permet de lutter contre le gaspillage du papier mais représente aussi une économie pour l’enseigne. Dans les supermarchés Albert Hijn, c’est au client de faire son choix, alors que Colruyt est actuellement très attaché à la version papier qui permet d’informer le client de diverses promotions. Un expert estime qu’il existe une forte corrélation entre l’âge et l’attachement au ticket papier. Pouvez-vous vous passer du ticket de caisse papier au magasin ?

Didier d'Etterbeek n'est pas favorable à ce système parce qu'une version électronique du ticket de caisse pose plusieurs problèmes : " Ça vaut dire que je dois avoir une connexion internet pour aller sur mon mail. Et puis, on n’a pas beaucoup de réseau dans les magasins Colruyt à cause du béton. Pour les personnes plus âgées, ça va être encore plus compliqué. Il faut faire confiance mais, malheureusement, il y a fréquemment des erreurs. Ça arrange peut-être l’enseigne ZEB parce que les gens ne vont pas contrôler et donc ils pourront faire plus d’erreurs ! Et puis on fait quoi de la vie privée ? Moi, je suis anti-carte de fidélité parce ce qu'on sait tracer, on sait ce que vous consommer avec ça ! Ça veut aussi dire que je dois donner des informations que je n’ai pas envie de donner pour recevoir mon ticket de caisse. "