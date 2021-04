Deux mères belges en Syrie demandent le rapatriement de leurs enfants : faut-il les faire revenir rapidement ?

Eric, un auditeur originaire de Braine l’Alleud, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu’il faut rapatrier ces enfants le plus rapidement possible. On devrait également faire revenir les mamans, sans les mettre en prison. Je sais que c’est la règle et qu’elles devraient y être, mais je pense qu’il faut leur donner une seconde chance.

Ces mamans sont en train de se rendre compte de la dangerosité sur place

Je pense qu’elles ont appris à promouvoir la doctrine de Daesh mais qu’on peut leur donner une chance de réapprendre le monde correctement. Cela vaut aussi pour les enfants, les sauver devrait être une priorité. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie, mais on a tous droit à une seconde chance. De plus, pour les enfants, le travail d’éducation n’est pas terminé et il n’est pas trop tard pour les ramener sur le droit chemin."