Des signes religieux dans les administrations, c’est un problème ?

Du côté de Waterloo , Bernard témoigne : "Ça ne me satisfait pas cette motion pour la bonne et simple raison qu'on fait un amalgame, on mélange beaucoup de choses... On est dans un pays laïc, on a toujours eu un code vestimentaire mais ici, on pose un élément religieux qui n'a jamais eu lieu d'être - et je ne suis pas contre un élément d’appartenance religieuse quelconque - mais ici on rentre dans un problème très épineux sur une tendance à démissionner face à nos valeurs dans notre société."

"Je suis totalement contre"

Enfin direction Watermael-Boitsfort où Anne conclut : "Je suis totalement contre le port de signes religieux au travail ! Nous sommes en Belgique, on doit suivre le mouvement car quand on va à l'étranger, on fait comme eux ; s’il faut enlever nos chaussures, on le fait ! Donc ici, on enlève le voile car ce n'est pas toujours admis chez nous, il y a des endroits où le voile est interdit. Et moi, ça me choque et ça me vexe qu'on aille à l'encontre des règles de mon pays. Si on va à l'étranger, on suit les règles et c'est pareil ici. Il faut se plier aux normes du pays dans lequel on vit et ça n'a rien avoir avec du racisme !"

