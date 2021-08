Des règles différentes à Bruxelles : selon Luc, "le coronapass pourrait être la solution"

L’Horeca bruxellois fait la tête. Dans une semaine, les mesures Covid seront assouplies en Wallonie et en Flandre, mais rien ne change dans la capitale en raison du taux plus faible de vaccination. Là où l’Horeca espérait un lâcher de lest économiquement très attendu, il n’en sera rien. À Bruxelles il ne sera pas possible de reprendre l’activité à 100% comme dans le reste du pays. L’événementiel est touché aussi avec une crainte de délocalisation de mariages en dehors de la Région bruxelloise.

Les règles différentes à Bruxelles du reste du pays, c’est juste ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".