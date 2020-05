Des outils pour maintenir la distance physique entre travailleurs ? Très utile pour la majorité selon Hughette

Infrabel a présenté plusieurs outils pour maintenir une distance physique entre les travailleurs. Une analyse d’images vidéos par une intelligence artificielle permet de définir s’il y a trop de personnes dans un même espace. Un bracelet permet de signaler si deux personnes sont trop proches et une caméra de vérifier que le masque soit porté correctement. Avez-vous besoin de la technologie pour respecter les mesures de sécurité ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"La majorité ne respecte rien et fait ce qu'elle veut !" Hughette, une auditrice originaire de Watermael-Boitsfort, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Personnellement, je n'en ai pas besoin mais la majorité oui, c'est ça le problème ! Moi, je suis ce qu'on me demande de faire mais pas les autres ; jeunes et vieux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre ! Les gens ne lisent pas les indications et font à leur guise." "Les caméras ne me dérangent pas ; je suis clean!" Hughette poursuit sur sa lancée : "La majorité ne respecte rien et fait ce qu'elle veut ! Et ça devient de pire en pire... Les gens, à l'heure actuelle, sont trop gâtés et n'en font qu'à leur tête. Cette idée de caméra aiderait à faire respecter les mesures. Moi, elles ne me dérangent pas ; je suis clean, je n'ai rien à me reprocher ! Et l'excuse de la vie privée ; qu'ils commencent déjà à bien faire les choses dans leur vie privée au lieu de se plaindre !"

"C'est une atteinte à ma liberté!" Du côté de Durbuy, Gabriel témoigne : "Ça me pose un problème parce que c'est une atteinte à notre liberté ! Je sais lire les indications, je n'ai pas besoin d'une caméra pour me dire que mon masque est mal mis ! On est déjà assez fliqué comme ça... Bientôt, ce sera comme en Angleterre ; on sera filmé à chaque coin de rue ! Je n'ai pas besoin d'une caméra au-dessus de la tête qui m'infantilise et me dise que faire, comment le faire et quand le faire ! Depuis le début du confinement, j'ai toujours respecté les mesures de distanciation sociale et j'ai toujours fait attention à tout."

