Des options VIP pour le dépistage, c’est acceptable ?

Un laboratoire s’installe à Zaventem pour tester les passagers qui reviennent de zone rouge où le dépistage au coronavirus est obligatoire, ou de zone orange où il est fortement conseillé. Aujourd’hui, dans La Libre Belgique, on peut lire que les tarifs qui seront appliqués posent question dans le milieu médical, il y aura trois options différentes. Le tarif fixé par l’INAMI est de 46€ pour avoir le résultat en 48h, 67€ pour avoir le résultat en 9 heures et 135€ pour connaître la réponse en seulement 3 heures.

"Je n'appelle pas ça une option VIP mais une option tout court !"

Gilles, un auditeur originaire de Verviers, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je n'appelle pas ça une option VIP mais une option tout court ! Je fais ce que je veux avec mon argent ! Ce qui n'irait pas, c'est s'il n'existait aucune possibilité, pour tous et de façon légale, d'obtenir un dépistage dans des délais raisonnables proposé par le service public. Le problème existerait s'il n'y avait qu'un dépistage réalisé par le privé qui fixerait les prix comme il l'entend, là nous serions en pleine jungle ! Si je veux payer plus pour obtenir plus, c'est mon droit ! C'est d'ailleurs déjà le cas à l'hôpital ; si vous voulez une chambre particulière, ça ne va pas être le même prix qu'une chambre commune !"

Si on est en train de découvrir qu'on peut avoir un meilleur service quand on a plus d'argent alors on est en train de découvrir l'eau chaude!

Gilles ne comprend pas où est le problème : "Certains rêvent peut-être d'une république populaire mais moi, je vis en démocratie, je fais ce que je veux avec mon argent que j'ai gagné, je suis un Belge moyen mais une fois mes impôts et ma sécurité sociale payés, je fais ce que je veux ! On n'a pas à me dire ce que je dois faire de mon argent ! Personnellement, je ne payerais pas plus cher pour ce genre de service mais chacun fait ce qu'il veut de son argent ! Si on est en train de découvrir qu'on peut avoir un meilleur service quand on a plus d'argent alors on est en train de découvrir l'eau chaude ! C'est comme ça pour tout et pour tout le monde ! Dans ce service, tout le monde à droit à un dépistage à 46€, remboursé par la mutuelle et dont les résultats tombent dans les 48h donc quel est le problème ?! Il faut arrêter de lever des boucliers communisants pour tout et pour rien, il n'y a aucun souci là-dedans !"