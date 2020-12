Des indépendants à bout pendent des mannequins

Après Nivelles et Mons, des mannequins pendus ont fait leur apparition à Mouscron et Dottignies. Dans ces communes, des indépendants veulent faire passer un message : ils ne vont pas s’en sortir. Ils demandent d’être aidés ou de pouvoir rouvrir et ont choisi ce message fort pour le faire savoir sauf que cela ne plait pas à tout le monde et que certaines personnes se plaignent du caractère choquant de l’action.

Maryline , une habitante de Gilly , émue nous a livré son témoignage : "Moi, cela me choque parce que cela réveille des souffrances chez les gens que l’on ne connait pas. Moi par exemple, j’ai perdu mon père [qui s'est donc suicidé], si je vois un pendu en sortant de chez moi, directement, la souffrance revient, même si on tente de l’atténuer d’année en année. C’est une question personnelle mais comme cela, c’est un peu dur. Si j’en vois un [NDLR : un mannequin pendu], je vais l’enlever moi-même. On comprend que la réalité est dur pour les indépendants mais il faut penser aux autres aussi".

"Dans quelques mois, c’est moi qui vais me suicider"

Ensuite, c'est Julien, un coiffeur et barbier de Mouscron qui s'est exprimé. "C'est triste et je comprends les personnes qui ont un traumatisme mais c’est un dommage collatéral. Nous, nous sommes en train de mourir. La preuve dernièrement, c’est avec Allison, elle s’est suicidée et si cela se trouve dans quelques mois, c’est moi qui vais me suicider. On est en dépression".

Il faut rouvrir, on a tous envie de travailler, c’est notre métier

"Heureusement, j’ai mon salon depuis cinq ans, j’avais donc de la trésorerie mais au bout d’un moment les ressources, elles s’épuisent malgré les aides. En plus, c’est totalement ridicule que l’on ne puisse pas accueillir un client dans notre salon alors que nous pouvons le faire en toute sécurité. Entre deux clients, on désinfecte le salon et les outils…On peut le faire tout à fait comme si nous allions chez un kiné. Il faut rouvrir, on a tous envie de travailler, c’est notre métier et on peut le faire dans des bonnes conditions […]. Nous avons toutes les capacités pour accueillir un client en toute sécurité. La plupart des gens nous soutiennent [NDLR : avec l’action des mannequins pendus], il y a quelques cas mineurs négatifs […]".