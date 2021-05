Des examens en présentiel pour le supérieur, est-ce un problème ?

Des étudiants du supérieur auront des examens en présentiel, ils dénoncent une incohérence. Le code est orange pour l’enseignement supérieur, cela signifie que des épreuves peuvent se tenir en présentiel en respectant des règles comme les gestes barrières et un maximum de 200 étudiants par auditoire. Le fondateur du mouvement " Pensez étudiant " dénonce une incohérence alors que les cours ont été donnés entièrement à distance cette année et qu’il doit passer des examens en se rendant sur place. Sa publication sur les réseaux sociaux a été partagée des milliers de fois comme l’explique la Dh ce matin.

Jean , un auditeur originaire de Wépion , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour moi, le présentiel ne pose aucun problème. Je trouve que ça devrait être une motivation pour les étudiants qui peuvent enfin se retrouver dans les auditoires. Ceux qui se plaignent du retour en auditoire sont ceux qui faisaient des rassemblements comme au Bois de la Cambre, et ce sont les mêmes qui sont prêts à partir en vacances cet été. Ils devraient saisir l’opportunité donnée de retourner dans les auditoires vu qu’ils réclament d’être ensemble. On peut voir ce retour dans les auditoires comme un bon présage pour l’avenir, en septembre tout pourrait revenir à la normale."

À Anzegem , dans la province de Flandre-Occidentale, Rachida n’est pas du même avis : "Ma fille est en première année en soins infirmiers et les examens sont prévus en présentiel. Cela ne lui convient pas du tout, elle trouve qu’ils n’ont pas été préparés à ce retour. Étudier un an à distance pour revenir d’un coup, tous ensemble, comme si de rien n’était, ça lui donne un sentiment de mal-être qu’elle n’est pas seule à ressentir. Pour elle, le retour aurait dû se faire progressivement. Ici, on passe de rien à tout."

Le débat se conclut à Maredsous avec Suzanne : "Cela fait plus d’un an que mon fils est enfermé dans sa chambre à étudier 20 heures sur 24. En plus du stress de l’examen, il y a le stress d’attraper le Covid. Comme mon fils, certains étudiants l’ont fait et il est impensable pour eux de l’attraper une seconde fois. Même si les règles sont strictes en auditoire, il devra quand même prendre les transports en commun pour se rendre à ses examens. Nous espérons que les étudiants seront vaccinés d’ici la rentrée en septembre."

