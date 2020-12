Des cours d'éducation sexuelle pour tous les élèves : quelle place doit avoir la sexualité à l'école ? 

"Ce genre de cours doit avoir une énorme place à l'école"

Valérie, une auditrice originaire de Philippeville, en province de Namur, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ce genre de cours doit avoir une énorme place à l'école car avec les réseaux sociaux et ce qui se passe dans les films et même dans les dessins animés, on se doit de protéger et éduquer les enfants face à la violence. Il faut aussi leur apprendre que ça peut commencer par la violence psychologique. Personnellement, si j'avais appris ce genre de chose, j'aurais peut-être vu, en tant qu'enfant, que ma sœur était victime d'abus sexuel... Trop de parents n'osent pas parler de sexualité avec leurs enfants et même de leur orientation sexuelle... On doit leur apprendre que la sexualité est un geste d'amour mais aussi par exemple, comment mettre un préservatif, utiliser la pilule, de quoi ça protège etc. Il faut pouvoir parler de tout en famille mais hélas, pas toujours possible chez tout un chacun d'où la nécessité de ces cours. [...]

Il y a tellement de choses à apprendre aux enfants surtout qu'avec les réseaux sociaux, rien n'est facile, il n'y a plus que des plans cul !

Valérie poursuit et conclut : "Désormais, à cause des réseaux sociaux, les jeunes parlent parfois de sexe dès l'âge de 12 ans donc autant les y éduquer dès la 5e primaire? Il faut leur apprendre le corps humain et le respect de celui-ci. Certaines jeunes filles ne savent pas ce que c'est que d'avoir des règles ou un orgasme, etc. Personnellement, j'aurais aimé en savoir plus sur la sexualité en général, ce qui est normal ou pas mais aussi connaître les droits des adultes sur les enfants. Il y a tellement de choses à apprendre aux enfants surtout qu'avec les réseaux sociaux, rien n'est facile, il n'y a plus que des plans cul ! Maintenant, c'est : "Salut, ça va ? - Je t'aime - On b**** ?! - Je te bloque !". Le monde est devenu comme ça, c'est aberrant, notre rôle est donc de protéger et d'éduquer nos enfants face au système actuel.