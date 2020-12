Des clients bafouent les règles Covid et se battent au Ikea de Hognoul : est-ce impossible de faire ses courses seul ?

Michel poursuit sur sa lancée et conclut : "C'est une connerie de devoir faire ses courses seul ! Nous aimons bien échanger nos avis avec ma femme pour choisir des cadeaux... Si je descends en ville en bus, c'est pareil alors ; je prends le premier et ma femme le deuxième ?! C'est aberrant leurs règles ! C'est logique d'aller avec ma femme, c'est ma bulle, on vit ensemble, faut arrêter les conneries !"

Michel , un auditeur originaire d' Esneux , en province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne dis pas que c'est pas facile mais par contre, ce n'est pas logique... Samedi, je suis allé avec ma femme à la Médiacité à Liège pour acheter des vêtements pour la Saint-Nicolas de mes petits-enfants. A l'entrée du magasin, on nous a interdit de rentrer ensemble ! Résultat : ma femme a dû entrer seule et je lui ai donc demander de n'acheter qu'un seul truc puisqu'on ne pouvait pas choisir ensemble !"

"Ce n'est pas impossible, ni difficile..."

On reste du côté de Liège, où Jean témoigne : "Ce n'est pas impossible, ni difficile mais malheureusement, une grosse partie de la population refuse d'obéir aux règles sanitaires ! Les gens sont égocentriques et ne veulent pas se plier aux règles ; on leur donne le doigt, ils prennent le bras ! Qu'ils soient déjà contents que le gouvernement offre la possibilité de faire des achats urgents. Actuellement, les chiffres de contaminations stagnent donc ce n'est pas le moment de se réunir dans des foules incontrôlables ! Ce n'est pas une priorité, ni vital ce genre d'achat. Pareil pour ceux qui vont chez Ikea pour des meubles, ce n'est peut être pas le moment... Il faudrait renforcer les contrôles et que les gens arrêtent de trouver des excuses... Et si vous avez besoin d'assistance, il suffit de demander au personnel pour vous aider ou bien de vous faire livrer. Il y a des toujours des solutions !"