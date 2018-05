Dérapage lors d'un voyage scolaire : un professeur aurait biflé un élève...

Comment une fête entre élèves de l’IPES d’Ath en Erasmus au Portugal a-t-elle pu déraper au point que le professeur qui les accompagnait aurait biflé un de ses élèves ?

Sudpresse révèle ce qui se serait déroulé au Portugal lors d’un Erasmus des élèves de la section hôtelière de l’IPES d’Ath. C’est lors d’une soirée arrosée que l’incident se produit. Un professeur qui participait à la soirée, aurait sorti son sexe avant de l’utiliser pour gifler un de ses élèves. Aujourd’hui, le professeur est en congé maladie, une enquête est en cours sur cette affaire. Comment une fête entre élèves de l’IPES d’Ath en Erasmus au Portugal a-t-elle pu déraper au point que le professeur qui les accompagnait aurait biflé un de ses élèves ?

Jonathan Fischbach - Administrateur-délégué de la plateforme pédagogique enseignons.be : "Chaque année, dans toutes les écoles - primaires, secondaires et les écoles supérieures - les étudiants partent en voyage scolaire, en Erasmus ou en sortie pédagogique. Il est tout à fait possible que lors de ces activités, de ces voyages, de ces sorties, il y ait des moments de détente, des moments où les élèves et les professeurs peuvent échanger une complicité qui se crée. Maintenant, il est certain qu'il est tout à fait inadmissible qu'un membre du corps professoral se retrouve dans une situation telle, sans doute parce qu'il avait bu, qu'il en vient à sortir son sexe pour gifler un de ses élèves. Maintenant, on ne sait pas, on n'était pas là, il n'y a pas encore eu de sanction et j'imagine que l'enquête du pouvoir organisateur ou de l'administration va se faire. Et s'il n'y a pas encore eu de plainte, sans doute que cela ne tardera pas car aux yeux du code pénal, il s'agit bien d'une infraction, on peut parler de viol ou d'attentat à la pudeur avec circonstance aggravante que la personne qui a commis cet acte avait autorité sur l'élève donc à mon avis ça ne va pas tarder. Maintenant, il y aura la plainte et la réaction de la justice et il y a le statut de l'enseignant qui s'impose à lui et qui précise - et ça pour tous les enseignants quel que soit le réseau - qu'en toute circonstance, les enseignants sont tenus à la plus stricte correction dans leur rapport de service que ce soit avec les parents, les élèves ou tout autre personne qu'ils sont amenés à fréquenter dans leur mission d'enseignement ou même en dehors de l'école puisqu'ils sont les ambassadeurs de leur établissement scolaire."