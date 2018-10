Depuis la rentrée, Krystal attend qu'une place se libère dans l'école de son choix

Depuis la rentrée scolaire, Krystal, 12 ans, ne va pas à l’école car il n’y a pas de place dans celle de son choix. Face à cette situation qui l’empêche d’être en classe avec ses copines, son état psychologique se détériore de jour en jour… Pas d’école plutôt que de ne pas être avec ses copines, c’est la bonne décision ?

Dans La DH, la maman de Krystal raconte la situation de sa fille. Alors qu’elle était en 6è primaire l’année dernière, sa maman reçoit un courrier disant qu’elle est 58è sur la liste d’attente du Lycée Maria Assumpta à Laeken. Pour ne pas effrayer sa fille, elle lui cache l’information durant de longs mois jusqu’à ce que Krystal se prépare le jour de la rentrée alors qu’il n’y avait pas de place pour elle dans cet établissement. Voilà maintenant des semaines que Krystal ne suit plus de cours, que ses copines l’appellent pour savoir quand elle viendra à l’école, qu’elle pleure souvent, mange très mal… Son état se détériore de jour en jour mais rien n’y fait... Krystal est maintenant 1ère sur la liste d’attente de l’école mais sans qu’un élève ne disparaisse il n’y aura pas de place. Pas d’école plutôt que de ne pas être avec ses copines, c’est la bonne décision ?

Chantal Vanvolsum, maman de Krystal : "Vous n'êtes pas au courant de tout... Si je n'ai pas dit à ma fille qu'elle était 58ème sur liste d'attente au mois d'avril, c'est parce que mon enfant est un enfant très fragile et on n'a pas envie d'exposer notre vie dans les médias mais il y a quatre ans, j'ai eu une très grave maladie... À cette époque-là, ma fille n'avait que 8 ans et apparemment, elle a eu un choc émotionnel. Donc Krystal va déjà chez un psychologue depuis 2016 qui la suit régulièrement. Là, maintenant, moi j'essaye de la protéger tant bien que mal et si je veux cette école là pour ma fille, ce n'est pas pour qu'elle soit avec ses copines, c'est faux! Mais bien parce qu'elle a suivi toute sa scolarité dans cette école et que je suis très contente de l'enseignement de cette école et que nous vivons en région néerlandophone donc c'est la première école la plus proche de mon domicile. Sachez que je me suis renseignée auprès de plein d'écoles à 15km de mon domicile mais qu'elles sont toutes complètes ! La CIRI (Commission inter-réseaux des inscriptions) veut m'envoyer à Watermael-Boitsfort, c'est à 25 km de chez moi. Je vais être bloquée dans la circulation donc on va me dire de la mettre dans les transports en commun alors qu'elle est déjà hyper fragile."