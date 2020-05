Delphine de Durbuy est contre les camps scouts cet été : "Il n'y a pas d'hygiène, ce n'est pas possible !"

À l’approche des vacances d’été, de nombreux enfants et parents se posent des questions par rapport aux camps scouts. Pourront-ils avoir lieu ? Certains ont déjà été annulés, des communes envisagent de les interdire alors que la ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles exprimait, dans " Le 6-9 ensemble " hier, sa volonté que ces activités soient maintenues.

"Organisons des activités par petits groupes à la place !"

Delphine, une auditrice originaire de Durbuy et maman de deux enfants, est intervenue sur notre antenne à ce sujet : "Je suis tout à fait contre ! Il n'y a pas d'hygiène dans les camps scouts et même s'ils mettent deux-trois choses en place, ça se passe dans la nature et ça reste sale !"

Je n'ai aucune confiance en les scouts, il n'y a aucune hygiène, ce n'est pas possible !

À la place des camps scouts, Delphine propose "d'organiser des animations avec des petits groupes. Il suffit de rassembler quelques enfants et avoir un animateur à disposition pour faire des jeux mais rien d'autre. Je n'ai aucune confiance en les scouts, j'y suis allée étant petite et mon fils y est allé une seule fois ; il n'y a aucune hygiène, ce n'est pas possible !"