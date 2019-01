Delphine Chabbert de la Ligue des familles : "La proposition est assez dingue !"

Il faudrait interdire à certains parents d’avoir des enfants selon le président du parti sp.a en Flandre. Vous êtes favorables à une telle idée ? C’est parce qu’il a entendu des aides-soignantes lui parler d’enfants qui devaient être désintoxiqués dès la naissance parce que la maman consommait de la drogue durant sa grossesse que le président du sp.a voudrait interdire à certains parents d’avoir des enfants. L’idée qu’il a précisée à la VRT est de proposer tous les moyens de contraception possibles tant que les personnes ne vont pas mieux. Il ajoute que la protection de l’enfant prime sur le droit à la parentalité. Vous êtes favorables à une telle idée? Delphine Chabbert, secrétaire politique de la Ligue des familles : "Je comprends que ça ait fait polémique parce que la proposition est quand même assez dingue si on y réfléchit bien. Le constat mis en avant par John Crombez est vrai : il y a des enfants qui subissent des situations terribles puisque leurs parents ont eux-mêmes été dans de gros problèmes. Mais de là à imposer une contraception, c'est-à-dire retirer un droit fondamental qu'est celui d'avoir des enfants, c'est tout à fait excessif ! Il y a beaucoup d'autres choses à faire, il met le doigt sur quelque chose qui ne va pas et on est tous d'accord. La protection de l'enfant prime sur le droit de la parentalité comme le dit la Convention internationale des Droits de l'enfant mais elle dit surtout que l'intérêt de l'enfant est supérieur et que nous devons prendre soin de nos enfants mais il ne dit pas que nous devons interdire la naissance d'enfants parce qu'on supposerait que ces enfants vont être en grande difficulté."

Intensifier l'aide apportée à ces enfants et leurs parents Face à cette problématique, Delphine Chabbert insiste sur le fait "qu'il faut intensifier justement l'aide pour ces parents qui sont en grande difficulté et intensifier le soin porté à ces enfants car ces enfants se retrouvent dans des situations aussi par manque de soins. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont suicidaires et sont sur des listes d'attente de thérapeutes donc il faut intensifier l'ensemble des services d'aide d'accompagnement et de soins aux enfants, il faut intensifier l’accompagnement des parents qui sont en difficulté et puis surtout il faut aussi réinverstir nos politiques de prévention en ayant une meilleure information à la contraception dans les écoles, en accompagnant les jeunes, en leur réexpliquant. Je pense que c'est vraiment en tirant par le haut - et ce serait nous anoblir nous, société, qui veut prendre soin des personnes les plus en difficulté - de leur donner les moyens de s'en sortir plutôt que de retirer un droit fondamental qu'est celui d'avoir des enfants et d'instrumentaliser au passage le droit des enfants."

La prévention plutôt que l'interdiction Delphine Chabbert de la Ligue des familles conclut par le fait qu'il est plus intelligent de faire de la prévention plutôt que d'interdire quoi que ce soit : "La responsabilité collective est d'aider cet enfant donc s'il faut l'accueillir dans une institution de soin ou une famille d'accueil de la manière la plus courte et temporaire possible pour faire en sorte que cet enfant aille mieux et le parent aussi, et bien il faut le faire mais c'est certainement pas interdire aux parents potentiels d'avoir des enfants qui va fonctionner ! Il faut accompagner ces jeunes en difficulté ; il y a des structures adéquates mais le problème est qu'elles sont sous-financées, elles font face à des situations de plus en plus difficiles donc elle ont moins de moyens et il y a des listes d'attente... Mais il faut renforcer ces structures par rapport à ces situations-là."