Déclaration de Bart De Wever face à Theo Francken est-elle admirable ? Voici l'avis de nos débatteurs !

La déclaration de Bart De Wever : " Si on demande à Theo Francken de se retirer alors la N-VA se retirera du gouvernement ". Le soutien du président de parti à son ministre est admirable ou ça vous dérange ?

C’est le dossier des vacances. Fin décembre, la presse fait état de torture sur des Soudanais renvoyés au Soudan par la Belgique. Charles Michel dit au Parlement qu’aucun rapatriement n’est programmé avant fin janvier. Ce n’est pas tout à fait exact, il y en avait au moins un. Théo Francken le savait mais il a volontairement tu l’info pour garder sa " ligne de communication et ne pas créer un appel d’air ". Au passage, il a qualifié les propos du Premier ministre " d’absurde ". Bref, une partie de l’opinion demande sa démission. Hier, sur VTM, Bart De Wever a prévenu** : Si démission, la N-VA s’en va. " Je ne doute pas de Théo Francken. Ni aujourd’hui, ni demain, ni après-demain. Je soutiens Théo Francken et je ne le laisserai pas tomber ". Ce qui veut dire que, même si l’enquête commandée par la Belgique devait établir qu’il y a eu torture, Francken ne démissionnera pas.

Est-ce que l'annonce de Bart De Wever est admirable ou ça vous dérange ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites !"

Nos deux débatteurs du jour, Nawal Bensalem, journaliste à la Dernière Heure et Sergio Honorez, directeur éditorial du journal Spirou ne sont pas d'accord sur cette question. Pour Sergio, l'attitude du président du parti n'est en aucun cas admirable : " Je n'ai aucune admiration pour Bart De Wever et je vous rappelle, qu'aujourd'hui, il y a une enquête pour déterminer si Theo Francken a omi ou s'il était au courant de ce qu'il faisait. Bart de Wever se pose au-delà de la justice en disant que, quoiqu'il arrive il soutiendra Theo Francken. Ce dernier est égal à tout le monde devant la loi et si effectivement une enquête détermine qu'il était responsable et qu'il savait ce qu'il faisait en envoyant des Soudanais au Soudan, je pense que Bart De Wever devrait prendre un pas de côté et en tout cas ne pas affirmer qu'il soutiendra toujours son secrétaire d'État ".

Un avis que Nawal Bensalem ne partage pas. Pour elle, le président du parti ne fait qu'anticiper les futurs événements : " Bart De Wever anticipe le fait qu'on va déterminer qu'il y aura une faute mais pour ne parler que de la relation du président de parti à son ministre et non pas des faits en eux-mêmes, je trouve ça logique que Bart De Wever soutienne Theo Francken. Heureusement qu'il arrive à le soutenir comme ça puisque qu'il est quand même le faiseur de voix de la N-VA, c'est celui qui est le plus admiré en Flandre (...) Je trouve que c'est un président de parti qui assume et rien que pour ça on ne peut que dire "Bravo". On ne doit pas l'admirer pour autant mais en tout cas c'est logique ce qu'il fait et le contraire m'aurait dérangé ".

Pour Nawal Bensalem, il est même question de stratégie de communication : " Il anticipe au niveau de la communication de la N-VA. Ils sont très malins et c'est encore un acte de Bart De Wever qui démontre que la communication n'est pas comme dans les autres partis. Il anticipe les accusations futures qui seront encore plus fortes et je trouve qu'il agit correctement en assumant. Il sait très bien qu'un jour Theo Francken le remplacera peut-être. C'est ce qui se dit : le futur président de la N-VA sera Theo francken. Alors, dire qu'il a commis une erreur ça serait aller à l'encontre de ces électeurs ".

Quant à la question de savoir si il y a des chances que le gouvernement tombe, Nawal Bensalem répond à la négative : " Je ne pense pas. On va continuer comme ça. Si des erreurs sont démontrées, Charles Michel demandera peut-être éventuellement des petites excuses à Theo Francken mais ce gouvernement ne tombera pas sauf si Charles Michel force Theo Francken à démissionner mais ça ne sera pas le cas non plus donc, on continuera ! ".