David : " Il faut s'ouvrir à l'international. Et l'international, actuellement, c'est la langue arabe ! "

Un tweet d’André Flahaut a suscité beaucoup de réactions. Après avoir rencontré le ministre marocain, chargé des Marocains résidant à l’étranger, il a lancé un appel à promouvoir rapidement l’enseignement de la langue arabe dans nos écoles. C’est une question de respect et un pas de plus vers le vivre ensemble. Vous " likez " son tweet ?

Même si une expérience avait été menée dans une école de Woluwe-Saint-Lambert avant de tourner court - faute de candidats - André Flahaut relance l’idée d’apprendre la langue arabe à l’école dans un tweet. Hier, il a écrit le message suivant : " J’ai souligné la nécessité de promouvoir rapidement l’enseignement de la langue arabe dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est une question de respect et un pas de plus vers le vivre ensemble ". Est-ce que vous likez ce tweet ?

David de Tubize soutient cet appel : " Je fais des affaires entre la Belgique et le Maroc. J’ai des enfants qui vont à l’université. Je pense qu’une partie de l’avenir économique se trouve du côté des pays du Golfe. Tant que la langue arabe reste optionnelle et non obligatoire, je trouve la proposition d'André Flahaut tout à fait normale. Je ne vois pas pourquoi nos enfants ne pourraient pas se donner les moyens de faire des affaires et d’avoir peut-être plus de travail en ayant la langue arabe. "

Si le niveau de néerlandais n’est pas bon en Belgique, " ce n’est pas la faute des étudiants. C’est la faute du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n’a pas assez de moyens pour pouvoir perfectionner les professeurs dans la matière où ils exercent. Si on prend un professeur de latin qui fait du français, c’est ok. Mais combien de professeurs d’histoire font de la géographie ou de professeurs de math font de la religion parce qu’il n’y a pas assez de professeurs ? "

Pour David, cette proposition est faisable : " Je pense qu’il faut laisser tomber ce clivage au niveau culturel et religieux. Il faut se demander s’il y a encore de l’avenir au niveau de l’emploi en Belgique en apprenant le néerlandais, l’allemand et le français ou si nous devons nous ouvrir à d’autres langues pour pouvoir travailler à l’international. La réponse est connue : en Belgique, il y a un clivage au niveau de l’emploi. Il faut s’ouvrir à l’international. Et l’international, actuellement, c’est la langue arabe ! "

Apprendre l’arabe est bon, non seulement, pour l’avenir mais aussi pour les affaires : " J’ai des amis albanais, israéliens et juifs. Dites-moi quelles affaires la Belgique peut faire avec l’Albanie ou l’Israël ? Je vous parle comme un papa et comme un homme d’affaires qui travaille avec le Maroc. Les affaires sont fructueuses parce que, là-bas, ils se sont déjà intégrés parce que 75% de la population marocaine parlent le français. Les Marocains le parlent parce qu’ils l’ont appris à l’école et ça s’est intégré dans les mœurs : ils apprennent le français et l’arabe. "