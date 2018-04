David : "C'est inhumain le traitement de Marc Dutroux"

L’avocat de Marc Dutroux dit que son client est traité " comme une bête féroce " à la prison de Nivelles. La direction lui refuserait tout alors qu’il dit ne pas demander la lune mais juste quelques petits aménagements... Plaignez-vous Marc Dutroux ?

Bruno Dayez, l’avocat de Marc Dutroux, s’exprime une nouvelle fois dans les éditions de Sudpresse pour dénoncer les conditions de détention de son client. Il est traité " comme une bête féroce " à la prison de Nivelles dont la direction refuse toutes les demandes. Voici quelques exemples des difficultés rencontrées par Marc Dutroux : il ne peut pas se faire couper les cheveux, sa santé bucco-dentaire se dégrade à tel point qu’il se renseigne pour obtenir un dentier gratuitement, il ne peut pas avoir son vélo d’appartement en cellule alors qu’il y a fait de la place et justement à propos de sport, il n’a accès à la salle que le samedi et le dimanche, ce qui serait trop difficile pour lui vu sa santé, son avocat préfèrerait que les jours soient espacés… Plaignez-vous Marc Dutroux ?

Pour David d’Estaimpuis, il faut tourner la page et apprendre à pardonner : " Ça reste un homme malgré les horreurs et les atrocités qu’il a faites. C’est inhumain de faire ce qu'on lui fait. Ce serait un autre pays comme la Corée, on trouverait des autres excuses mais dans notre pays, on n'a pas le droit de traiter les détenus de cette façon. Vous enlevez le nom de Marc Dutroux et vous mettez Salah Abdeslam, vous allez avoir des associations qui vont trouver ça dégeulasse. Pour moi, on oublie le nom et ça reste un être humain. "

Si les demandes semblent indécentes, c'est parce que c'est Marc Dutroux : " Ce serait quelqu’un d’autre, il y aurait déjà des associations qui se manifesteraient pour dire que ce n’est pas normal. C’est le nom qui fait que toute la Belgique trouve la demande dégeulasse. "

C’est tout à fait normal d’attaquer l’Etat belge à la Cour européenne des droits de l’Homme : " C’est dans le droit. D’autres pays comme la Corée ne respectent pas les droits de l’Homme. Ici, nous sommes dans un pays qui respectent les droits de l’Homme. C’est tout à fait logique d’aller plus loin dans la démarche. "

Toutefois, David n’a pas de la peine pour l’état de santé du détenu. " Il a des problèmes avec ses dents, les cheveux…. C’est quand même humain avant tout. Après les problèmes de santé… On vieillit tous ! "