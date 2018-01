Darline Devos s'exprime face aux critiques à l'égard du concours Miss Belgique

Alors qu’Angéline Flor Pua est la nouvelle Miss Belgique depuis samedi soir, voilà qu’il y a déjà un parfum de magouille autour de cette élection. La fortune de la famille influencerait la position dans le classement final… Alors y a-t-il des petits arrangements chez les Miss Belgique ?

C’est dans les journaux du groupe Sudpresse que l’on peut lire ce matin que les candidates doivent dire quel est le métier de leurs parents ainsi que la marque de leur voiture. C’est une candidate qui explique de façon anonyme également qu’une prétendante dans le top 10 a fait venir 60 personnes à 300€ la place ce qui lui aurait garanti d’aller jusqu’à cette étape. L’organisateur des élections provinciales hésite même à continuer et doit avoir une bonne discussion avec la présidente du comité. Alors y a-t-il des petits arrangements chez les Miss Belgique ?

Darline Devos, organisatrice du concours Miss Belgique, nous expliquait ce matin qu'il n'y a pas d'arrangement en interne : " Je trouve que c'est vraiment une accusation de dire cela. Chez nous, tout le monde le sait, les filles le savent aussi puisqu'elles signent même un papier, que ce sont les points que l'on compte qui désignent la gagnante. Un tiers des points proviennent du jury, un autre tiers du comité et le tiers restant des SMS. Si des filles disent qu'il y a des arrangements, c'est que ce sont des mauvaises perdantes ". Pour Darline Devos, la situation financière des parents ainsi que leur emploi n'influencent en rien le verdict final : " Comment pourrait-on influencer le jury ? Ce n'est pas possible... (...) Ceux qui votent ne détiennent aucune information sur les candidates. Je ne connais pas la marque de la voiture des parents et je ne sais pas quels métiers exercent les parents des filles ".

Darline Devos tenait également à rappeler que nous formons un seul et même pays : " Pour nous, les filles sont Belges. Ça m'est égal de savoir d'où les candidates sont originaires. Pour nous, toutes les filles sont les mêmes et toutes les filles ont les mêmes chance de gagner. On cherche une Miss Belgique et on ne peut pas dire aux 15 candidates néerlandophones qu'on va élire une francophone. Ce sont toutes des Belges, on parle les deux langues tout le temps et il ne faut pas faire de distinction entre les francophones et les néerlandophones. Sinon, c'est presque du racisme ".