Dans un bar, buvez-vous en toute confiance ?

#BalanceTonBar, c’est le hashtag utilisé par des victimes d’agressions sexuelles dans divers bars du pays. Tout a commencé avec plusieurs récits qui visaient un serveur dans un établissement bruxellois , puis un deuxième avant que la police confirme l’ouverture d’une enquête. Dans la Dh du jour, on peut lire que selon les témoignages, le phénomène ne se limiterait pas à ces deux bars et que la technique utilisée par les serveurs consisterait à chaque fois à mettre de la drogue dans les consommations des clientes avant d’abuser d’elles.

Une auditrice anonyme est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Dans le bar où j’allais quand j’étais jeune, les jeunes filles étaient obligées d’embrasser le barman pour avoir leur consommation. Moi, je ne me laissais pas faire, mais mes copines le faisaient. Ce serveur avait une trentaine d’années et nous avions 17-18 ans."

Aujourd’hui, cet homme est toujours barman dans le même café

"J’ai voulu porter plainte contre lui, mais la police m’a recalé car c’est un bar très connu et que le propriétaire possède plusieurs établissements dans la ville. Je n’ai pas confiance dans ce qu’on me sert au bar. Je vais uniquement dans les bars où je connais le patron ou dans ceux où j’ai déjà travaillé. Je sors toujours avec plusieurs personnes et on veille les uns sur les autres. Il y a tellement de laisser-aller qu’on ne peut plus sortir seule."