Danielle de Mouscron : "Je suis anéantie par le décès de Charles Aznavour"

Hier, 13h30, l’info tombe : à 94 ans, Charles Aznavour nous a quittés. Depuis, de nombreuses personnalités expriment leur chagrin, adressent un message à Charles Aznavour comme Michel Drucker qui était chez lui la veille de sa mort et qui raconte la dernière image qu’il a de lui : un éclat de rire en s’en allant. De son côté, Julien Clerc lui adresse ce message : " Je vous admirais ". Calogero se dit " extrêmement triste ", Alain Delon " fracassé " ou Line Renaud " bouleversée ". Après les messages de ces personnalités, il était grand temps de vous entendre vous, ce matin, c’était à vous de vous exprimer.

Danielle, une auditrice de Mouscron, s'est exprimée sur notre antenne : " J'aurais préféré ne pas devoir m'exprimer à ce sujet aujourd'hui mais bon, c'est comme ça... J'étais en voiture quand j'ai appris la mauvaise nouvelle ; ma fille de Bruxelles m'a contactée car elle savait que j’attendais son concert du 26 avec impatience... Et j'ai dû m'arrêter car je n'y croyais pas... Je me suis dit c'est une intox, ce n'est pas possible, il devait nous attendre... Nous sommes en relation avec sa fille et on suit son évolution de vie et sa santé donc on pouvait quand même prévoir et je l'appréhendais mais quand je l'ai appris je n'y croyais quand même pas..."