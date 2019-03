Danièle : "Alors il faut arrêter les orages aussi !"

À Fernelmont, l’utilisation d’un hélicoptère pour un lâcher d’œufs en chocolat fait débat au moment où les marches pour le climat se multiplient. Faut-il arrêter de lâcher des œufs depuis un hélico ?

C’est dans La Meuse Namur que l’on apprend ce matin que le lâcher d’œufs prévu sur la commune de Fernelmont fait débat au Conseil communal. L’opposition veut que le lâcher soit organisé différemment que depuis un hélicoptère estimant que ce n’est pas une image en phase avec la mobilisation actuelle pour le climat. L’impact écologique est trop important pour passer au-dessus de la magie que ce lâcher peut procurer aux enfants, il existe d’autres alternatives, ce sont quelques mots repris dans l’article.

Faut-il arrêter de lâcher des œufs depuis un hélico ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Danièle de Nivelles : "Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée parce que, évidemment que les animaux ont beaucoup d'importance pour moi mais, voir le regard des enfants par rapport aux feux d'artifice, c'est magique ! J'ai des animaux et, quand il y a de l'orage ou un feu d'artifice, ils ne bougent même pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas exagérer les choses. J'ai eu un lévrier afghan et tout le monde sait que ce chien est le moins intelligent et le plus vite effrayé. Pourtant, il n'a jamais été effrayé par un feu d'artifice. Alors, il faut arrêter les orages aussi ! Je ne dis pas que ça n'effraie pas les animaux mais j'ai des chats, des chiens et ils n'ont jamais eu peur. Je trouve que ce n'est pas une bonne décision. C'est peut-être une manoeuvre électorale ou que sais-je mais, pour moi non".

Pour Éléonore de Frasnes-lez-Anvaing, il faut absolument les annuler : "Je souhaite vraiment qu'on arrête cette tradition ridicule. Il y a beaucoup de traditions qu'il faut enlever parce que ça date de Louis XIV puisque les gens n'ont pas évolué (...) À chaque fois qu'il y a des feux d'artifice, il y a des chiens qui vont se cacher sous le lit et qui hurlent. Ma fille a eu deux lapins nains et l'un des deux s'est suicidé. Il a couru contre le mûr et s'est suicidé de peur et de frayeur. Certains animaux dans les prairies ont peur aussi comme les ânes et les chevaux. Mes enfants ne sont pas du tout émerveillés par les feux d'artifice. Ils sont effrayés quand ils voient que les chiens ont peur ".

Fanny de Verviers partage l'avis d'Éléonore : "Je ne demande pas qu'on supprime le grand feu d'artifice de Bruxelles centre parce que, j'estime que c'est normal mais il y a des abus notamment dans les villages et dans les petites villes reculées en Belgique et les préjudices peuvent parfois être énormes. Dans mon cas personnel, nous avons un élevage de certaines races de chevaux et sur les quatre dernières années, on a eu un préjudice qui s'élève entre 50 000 et 60 000 euros. C'est-à-dire que nous avons six poulinières qui sont mortes à cause des feux d'artifice. D'ailleurs, cela a été vérifié par la Faculté de Médecine Vétérinaire à Liège. Ils font des infarctus parce qu'il faut savoir que, quand on tire les premiers feux, certaines communes commencent par des petites fusées qui peuvent être à 90 ou 100 décibels. Ici, dans notre région, on a fait vérifier par un huissier, le premier tir est à 142 décibels (...) La solution serait de les éloigner des endroits en campagne où il y a des animaux".

