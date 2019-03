Daniel : "Échangeons nos vie avec un ministre pendant un an qu'il voie ce qu'est la précarité!"

Imposer aux élus un stage de pauvreté : c’est une idée émise par des Français dans le cadre de leur Grand débat national. La pauvreté, ça s’apprend dans un stage?

C’est La Libre Belgique qui s’est penchée sur cette proposition d’une délégation de Français dans le cadre du Grand débat national qui consiste à imposer aux élus et hauts fonctionnaires un stage pour se rendre compte de la réalité de la pauvreté. Interrogés sur l’intérêt d’une telle expérience pour nos élus en Belgique, une majorité de sondés a dit être favorable, que ça ne leur ferait pas de tort. Aux États-Unis, un business existe même autour de ce genre de formation. La pauvreté, ça s’apprend dans un stage ?

Daniel, un auditeur originaire de Hasselt est intervenu sur notre antenne pour nous donner son avis à ce sujet : "Un an de stage leur ferait du bien. J'invite un ministre, un député ou un élu à venir vivre chez moi, dans mon studio, avec 1100€ par mois et sans chauffage ; je ne sais pas me le payer. Et moi je vais vivre chez lui avec son salaire ! Échangeons nos vies durant un an et on verra ce que ça donnera... Parce qu'un stage de 8 jours ne suffit pas. Un an, ça aidera à comprendre la précarité dans laquelle on vit!"