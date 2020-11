Crise sanitaire : Alysson, une indépendante liégeoise de 24 ans, met fin à ses jours

Misha , une indépendante originaire d' Hélécine , dans le Brabant wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "La communication est un gros problème, on ne communique pas assez bien les infos et 75% des indépendants n'ont toujours pas touché leur droit passerelle et certains n'ont même pas encore touché leur prime régionale ! Si le gouvernement n'agit pas maintenant, dans l'immédiat, il y aura d'autres Alysson ! Ça fait 7 mois qu'on nous bassine qu'il y aura une seconde vague et pourtant, ils n'ont jamais travaillé sur du long terme mais travaillent toujours dans l'urgence et oublient l'essentiel ! Allez dire à des indépendants que leur commerce n'est pas essentiel ! Le travail d'Alysson, c'était sa vie, sa dignité ! Et elle voulait le sauver et se prouver qu'elle pouvait y arriver ! Elle a appelé à l'aide mais personne ne l'a écoutée et elle a fini par mettre fin à ses jours !"

"J'étais proche du suicide en juin dernier..."

Direction Bruxelles à présent, où Robert témoigne : "La Belgique est le 5e pays d’Europe où le taux de suicide est le plus élevé, 6 personnes se suicident chaque jour, ce qui fait 6 familles supplémentaires endeuillées... J'ai connu cette situation en juin dernier - même si la vie vaut franchement la peine d'être vécue - des idées noires vous passent par la tête et suite à des propos que j'avais tenu sur les réseaux sociaux, j'ai reçu une aide d'un service dont je ne citerai pas le nom et j'ai eu droit à une thérapie pendant six semaines. Ce coach m'a vraiment aidé parce que je ne serais pas là pour vous en parler et je l'en remercie... Après 27 ans à la tête de ma propre société, je n'avais jamais connu une telle situation... On dit partout, dans les médias, qu'on ne laissera personne sur le bord du trottoir, pourtant nous sommes beaucoup à être délaissés..."

On doit tendre la main à ces personnes qui ont des idées noires...

Selon Robert, il faut une aide financière mais également psychologique pour venir en aide aux indépendants : "Il faut une aide psychologique, on doit tendre la main à ces personnes qui ont des idées noires... Personnellement, je n'ai reçu aucune aide, à part les 4000€ de la prime régionale bruxelloise au premier confinement. Quant au droit passerelle, je n'y ai pas droit, et puis les conditions sont longues pour pouvoir y accéder. Donc on n'a droit à rien ! Depuis 8 mois, ma société est dans un gouffre, on est au bord du précipice. Mais grâce à ma thérapie, j'ai survécu à la dépression dans laquelle je me trouvais. Et j'ai eu beau écrire au gouvernement et faire part de ma détresse, on ne m'a pas répondu ! Ou alors, on vous dit qu'on va vous rappeler et ils ne rappellent jamais..."

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le Centre de Prévention du Suicide : 0800 32 123.