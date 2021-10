Covid Safe Ticket demandé dès aujourd’hui à Bruxelles : ça vous dérange de le montrer ?

C’est à partir d’aujourd’hui que vous devrez montrer votre Covid Safe Ticket à Bruxelles pour entre autres aller au restaurant, mais certains restaurateurs ont déjà annoncé qu’ils ne le contrôleraient pas par manque de temps ou d’envie. En Wallonie, il entrera en vigueur le 1er novembre. Vous, ça vous dérange de le mo ntrer ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"La vaccination obligatoire était la solution"

François, un auditeur originaire de Charleroi, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour moi, le Covid Safe Ticket est une atteinte à la liberté et c’est de la discrimination : c’est comme si on refusait une personne à l’entrée d’un restaurant parce qu’elle est tatouée. Le vaccin n’est pas obligatoire, on a eu le choix d’être vacciné ou non. Si j’ai un certificat de rétablissement ou un test négatif, ça ne me dérange pas de le montrer, ce qui me dérange, c’est le pass sanitaire en lui-même. Même si j’aurais eu du mal à l'accepter, je pense que la vaccination obligatoire était la solution dès le départ."

"C’est un devoir civique"

À Chaudfontaine, Germaine nous partage son point de vue : "Le Covid Safe Ticket ne me dérange pas, mais je pense que la vaccination contre le Covid aurait dû être obligatoire. De plus, je ne comprends pas que le CST soit obligatoire à des dates différentes selon les régions. On devrait l'appliquer à la Belgique dans son entièreté à la même date. Je ne comprends pas non plus pourquoi les restaurateurs font des manières pour le contrôler : pour moi, c'est un devoir civique de le présenter lorsqu'on entre au restaurant, ce n'est pas notre problème si le restaurateur n'a pas le temps : quand on veut, on peut."

"C’est une grosse erreur de ne pas avoir imposé la vaccination"

Philippe d'Alsemberg, dans la province du Brabant flamand, conclut le dernier débat de la semaine : "Sortir mon Covid Safe Ticket ne me dérange pas. Je me suis fait vacciner par respect pour les autres et pour ma protection. Je trouve que c’est une question de respect, surtout quand on voit ce que ce que les soins coûte à la sécurité sociale. Le vaccin obligatoire aurait été plus simple, c’est une grosse erreur de ne pas l'avoir imposé." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.