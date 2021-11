Covid : qu’êtes-vous prêts à faire en plus pour diminuer les chiffres ?

Qu’êtes-vous prêts à faire en plus pour diminuer les chiffres ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Comme dans d’autres pays, les chiffres liés au Covid ne sont pas bons actuellement en Belgique. Face à cette situation, plusieurs pays européens ont décidé d’appliquer des nouvelles mesures comme en Allemagne où l’accès aux bars, restaurants, salles de sport et salons de coiffure sera interdit aux non vaccinés. L’Autriche envisage un confinement pour les non vaccinés. Les Pays-Bas envisagent des nouvelles mesures et le Danemark qui avait arrêté toutes les mesures Covid vient de remettre en place le pass sanitaire.

Alexandre de Châtelineau , dans la province de Hainaut, partage son avis : "Je pense avoir déjà fait tout ce qu’il faut pour faire diminuer les chiffres. Mon épouse et moi-même sommes vaccinés. Confiner les non vaccinés, ce serait une belle solution. Je ne vois pas pourquoi je devrais m’interdire de sortir alors que j’ai tout fait pour remédier à ce virus."

Le dernier débat de la semaine se termine avec Marylène à Nadrin : "Je pense qu’il faudrait un confinement encore plus strict que les précédents. Il y a du laisser-aller, les gens ne font plus attention aux gestes barrières, ils ne portent plus le masque et ne respectent pas les distances. Je pense qu’on devrait aussi demander le Covid Safe Ticket quand on va faire ses courses."

