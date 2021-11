Covid : faut-il stopper tous les événements ?

Mathieu , un auditeur de La Louvière , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Non, il ne faut rien stopper. Sinon, chaque année, on annulera tous les événements de fin d’année. Dans la région du Centre, certains villages ont déjà annulé leurs carnavals deux fois, ça pourrait se faire une troisième fois. C’est notre folklore qui va encore passer à la trappe. Il faut se rendre compte qu’il y aura toujours un risque."

Depuis Hélécine, dans la province du Brabant wallon, Thierry nous partage son avis : "Si ça doit se faire, il faut annuler au plus vite. J’ai des stands prévus pour plusieurs marchés de Noël. On a fait des commandes pour les marchés de Noël, on a investi de l’argent qui a déjà été difficile à récupérer. Que ferons-nous des stocks si tout est annulé ? Avec toutes les mesures prises, un sens de circulation, la distanciation sociale, etc., c’est possible de maintenir. Il faut arrêter de nous mettre dans l’incertitude."