Covid : des chiffres moins bons qu’en juin, faut-il quand même déconfiner ?

La pression n’a jamais été aussi forte pour déconfiner, les images du week-end montrent de nombreuses personnes à la mer ou dans les parcs et pourtant, les chiffres sont moins bons aujourd’hui qu’à l’époque où la réouverture des restaurants avait été décidée au mois de juin. Le journal Le Soir propose aujourd’hui un tableau comparatif, aucun paramètre n’est meilleur ou égal qu’à l’époque, ils sont tous plus élevés.

Du côté de Liège, Maurane ne parle pas de déconfinement mais de perspectives : "Nous avons besoin de perspectives, ne pas savoir vers où on va mine le moral des gens. De plus, les jeunes se nourrissent de relations sociales et j’ai peur qu’on ait une génération "d’enfants Covid" avec de graves lacunes psychologiques à cause de tout ce qu’ils vivent actuellement. Il est temps de comprendre que notre état psychologique a de l’importance. C’est vrai qu’il faut tenir compte des chiffres, mais sans être complètement dogmatique. Donner des échéances, des perspectives, ça aiderait psychologiquement, autant pour les gens que pour les secteurs à l’arrêt actuellement."