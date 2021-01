Covid-19 et Horeca : trop de restaurants en Belgique ?

Une interview du patron de Belfius est au cœur de nombreuses discussions depuis ce week-end. Marc Raisière, le CEO de la banque Belfius est interrogé par le magazine Trends-Tendances sur les difficultés de l’Horeca actuellement. Il explique qu’il y aura bien sûr des faillites mais s’interroge sur le nombre de restaurants et bars dans le pays et ajoute que les économies ont de temps à autre besoin d’une vague d’assainissements. C’est grave pour les propriétaires et leur personnel mais pas pour l’économie. Ce matin, dans La DH, le président de la Fédération Horeca Wallonie précise qu’en Belgique, il y a deux fois plus d’établissements qu’en Allemagne et autant qu’aux Pays-Bas qui comptent 6 millions d’habitants de plus. Il y a trop de restaurants en Belgique ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Il faudrait faire plus de contrôles" Nicolas, un auditeur originaire de Bruxelles est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis coiffeur, mais nous avons beaucoup de choses en commun avec les restaurateurs. En coiffure, il y a un salon pour 500 habitants en Belgique, ce qui est 4 à 5 fois plus que nos voisins européens. Que ce soit les restaurateurs ou les coiffeurs, ils ne vivent que grâce à l’argent noir, c’est de la concurrence déloyale. Sans le noir, beaucoup de sociétés s’écroulent. C’est une réalité dans les métiers de services. Sur un plat à 20€‎‎, quand on retire la TVA et les charges, il ne reste pas grand chose et les restaurateurs sont obligés de frauder pour s’en sortir. Il faudrait faire plus des contrôles."

"Il y a de la place pour tous" Du côte de Liège, Jean-Michel nous dit qu’il y a effectivement beaucoup de restaurants en Belgique : "La diversité de l’offre contribue selon moi au bien-être du citoyen en Belgique. Le souci, c’est que le régime fiscal est complètement obsolète et inadapté. Il doit être totalement restructuré car on impose des petits commerçants comme on imposait auparavant des grandes sociétés qui employaient 20.000 personnes. Il n’y a pas trop de restaurants aujourd’hui. Il y a de la place pour tous ! Dans chaque cuisinier, dans chaque chef de cuisine, il y a une diversité, une sensibilité et on oublie terriblement que ces gens créent des emplois pour tout le monde, autant pour les moins qualifiés que pour les plus qualifiés. Notre gouvernement s’attaque maintenant à une des dernières filières qui créent énormément d’emplois."

"C'est scandaleux" Enfin, Rudy à Couvin, dans la province du Hainaut, estime que les propos de Marc Raisière sont scandaleux : "Je suis choqué par de tels propos car nous devrions être en admiration devant les indépendants et les restaurateurs qui prennent en main leur propre travail. Ce sont souvent eux qui offrent du travail à des personnes qui, sinon, seraient au chômage. Dire que ces établissements sont trop nombreux aujourd'hui, alors qu'ils sont fermés, c'est scandaleux."