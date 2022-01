Covid-19 : avez-vous et allez-vous tester vos enfants pour la rentrée ?

Avez-vous et allez-vous tester vos enfants ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Valérie , une auditrice de Liedekerke , dans la province du Brabant flamand, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ma fille de 11 ans ne fera pas d’autotest car elle se sent bien. Je n’en vois pas l’utilité. Elle souffre déjà du port du masque et elle n’aime pas ces tests, ce n’est pas agréable. Si c’est un test salivaire et qu’il est gratuit, ma fille le fera. Il devrait être gratuit pour les enfants, car certains parents ne peuvent pas se permettre d’acheter des tests chaque semaine."

Du côté de Laeken, Mohammed est aussi réticent : "Non, je ne l’ai pas fait et je ne le ferai pas. Ça reste un conseil des autorités et je ne trouve pas cela nécessaire. Ou alors, il faudrait faire des tests tous les jours puisqu’on peut être négatif un jour et positif le lendemain. Laissons plutôt les enfants avoir le variant, laissons-les s’immuniser et comme la majorité des personnes âgées sont vaccinées, il ne devrait pas y avoir de problème."