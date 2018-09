Cours de premiers soins : 10 heures en 6 ans... C'est suffisant ?

D’ici 2025, entre la 1ère et la 6ème secondaire, les élèves suivront au total 10h de cours pour apprendre les gestes qui sauvent. 10 heures d’enseignement des gestes de premiers soins en 6 ans, c’est suffisant ?

11.000 : c’est le nombre d’arrêts cardiaques chaque année en Belgique. Parce que les gestes de premiers soins ne sont pas assez connus, seules 10% des personnes survivent. Face à ce constat, il a été décidé d’étendre le projet pilote mené dans dix écoles en 2017, à savoir apprendre les gestes qui sauvent au cours d’éducation physique. D’ici 2025, toutes les écoles auront le matériel nécessaire pour former les élèves, qui, entre 12 et 18 ans, suivront 10h de cours. 10 heures d’enseignement des gestes de premiers soins en 6 ans, c’est suffisant ?

Benoit Ceaglio, professeur d’éducation physique au Campus Saint-Jean à Molenbeek va donner ces cours après avoir suivi une formation de 2 jours : " Le format mis en place tient tout à fait la route. C’est une démarche qui se fait en fonction des capacités des élèves selon les degrés. Les 10 heures sont largement suffisantes. On est sur une réanimation cardiaque et non pas sur tous les soins et gestes qui peuvent sauver une vie. "