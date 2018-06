Coupe du Monde : Neufchâteau refuse de payer la RTBF pour des écrans géants

Pourquoi la ville de Neufchâteau appelle toutes les communes wallonnes à refuser le paiement de droits de retransmission de la Coupe du Monde sur écrans géants ?

Le bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, a fait voter une motion lors du dernier Conseil communal relative à l’exonération des droits de diffusion de la Coupe du Monde sur écran géant dans sa ville. Il invite par ailleurs toutes les communes wallonnes à rejoindre cette motion pour que les collectivités locales et le secteur associatif diffusent gratuitement les matchs sur écrans géants alors qu’il est prévu actuellement qu’ils rétribuent la RTBF qui a acquis les droits du Mondial. Pourquoi la ville de Neufchâteau appelle toutes les communes wallonnes à refuser le paiement de droits de retransmission de la Coupe du Monde sur écrans géants ?

Vincent Crabbé, directeur marketing et communication de la RTBF : " Il n'y a pas d'obligation de payer des droits de diffusion dans tous les cas de figure. C'est important de préciser que, sur l'ensemble des diffusions plus ou moins publiques qui ont lieues pendant la Coupe du Monde, toutes les diffusions dans les cafés et les restaurants ou celles qui se font dans le cadre d'événements récurrents d'années en années - je prends l'exemple des festivals ou des braderies - dans ces cas-là, les droits de diffusion sont gratuits. Cela permet aux organisateurs de ne pas être pénalisés par le fait qu'un match se passe en même temps que leur événement. À côté de ça, il y a une série d'événements qui sont, en général, organisés par différentes communes. Ce sont des événements qui rentrent dans ceux qu'on appelle les événements payants. Pour ceux-là, les droits sont liés à la capacité d'accueil de l'espace dans lequel se passe la diffusion ".