Coronavirus : vous faire soigner par quelqu'un qui n'est pas infirmier.ère ou qui n'a pas de papiers, ça vous gêne ?

Marie-Paule , une auditrice originaire d' Enghien , en province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Personnellement, ça ne me gêne pas mais je trouve qu'on devrait engager du personnel au chômage pour aider à faire des petites tâches comme par exemple faire des lits dans d'autres unités que celles du Covid pour soulager le personnel soignant. (ndlr. Cela existe déjà en Belgique) . Personnellement, si quelqu'un qui n'est pas formé doit s'occuper de moi, j'accepterais qu'il fasse ma toilette ou change mon pansement par exemple mais de vrais soins, non, ils ne sont pas formés à ça ! Je suis bénévole depuis 20 ans, je peux vous dire qu'on peut aider sur certains points : par exemple pour la toilette, il suffit d'observer une aide-soignante trois fois d'affilée et vous saurez la faire vous-même également. Il est facile d'aider pour ce genre de petites tâches et ainsi soulager le personnel soignant."

"Je n'accepterais pas ce genre de situation !"

Enfin, du côté de Edegem, dans la province d'Anvers, Dominique conclut : "Je suis aux soins intensifs en unité Covid, j'ai atterri là pour un souci cardiaque, on m'a testé et je suis positif asymptomatique. Je peux vous dire qu'ici, les infirmiers.ères font un travail remarquable, il faut un moral de fou pour tenir le coup ! Vu qu'il y a d'autres patients avec d'autres pathologies, comme c'est mon cas, où il faut faire des prises de sang ou bien administrer certains médicaments, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc des gens sans diplôme, ce n'est pas possible, il faut une formation ! Quand vous faites une prise de sang, vous ne pouvez pas rater votre coup, il faut être formé pour ce faire, c'est la base de tout ! J'aimerais être au courant si quelqu'un doit me soigner sans être formé, car je n'accepterais pas ce genre de situation. Et je ne pense pas que les hôpitaux l'accepteraient non plus, ils ont leur responsabilité aussi."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.