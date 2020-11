Coronavirus : une libraire refuse de payer une amende pour non-respect des règles sanitaires

Une libraire de Châtelet, dans la région de Charleroi, n’accepte pas de recevoir une amende pour non-respect des règles sanitaires. Ce que le SPF Santé lui reproche, c’est de ne pas avoir porté son masque, ne pas avoir mis de gel hydroalcoolique à disposition des clients, l’absence de marquage de distanciation à l’extérieur et de ne pas laisser la porte ouverte. Elle explique dans les colonnes de La DH ce matin qu’elle ne porte pas son masque lorsqu’elle est derrière son plexi et que pour le reste, elle pensait être en règle. C’est au deuxième passage dans sa librairie que les agents qui contrôlaient lui ont annoncé qu’elle recevrait entre 750 et 2000€ d’amende.

"Les règles sanitaires sont claires et ne datent pas d'aujourd'hui !"

Christiane, une auditrice originaire de Stambruges dans la commune de Belœil, en province de Hainaut : "Les règles sanitaires sont claires et ne datent pas d'aujourd'hui ; ça fait presque un an qu'elles existent ! Mais je pense que certains indépendants les interprètent à leur avantage... J'ai vécu ce genre d'expérience en me rendant chez ma coiffeuse : j'étais la deuxième cliente, ma coiffeuse n'était pas masquée et il n'y avait pas de plexiglass à la caisse, elle s'est justifiée par le fait qu'elle avait des allergies avec le masque... Sauf que les clientes ont continué à arriver, la porte était fermée et on s'est retrouvées à 8 dans un petit salon ! Du coup, on lui a fait part de notre inquiétude mais elle a répondu qu'elle devait prendre tout le monde ! Je lui ai alors fait remarquer que dans les centres commerciaux, les mesures étaient respectées et elle m'a dit que c'était uniquement grâce à la présence des agents de sécurité ! Avec des comportements pareils, comment voulez-vous que la pandémie s'arrête ?!"

Quelqu'un qui ne respecte pas les règles sanitaires dans son commerce, c'est tout simplement de la mauvaise volonté !

Selon Christiane, "quelqu'un qui ne respecte pas les règles sanitaires dans son commerce, c'est tout simplement de la mauvaise volonté ! Et je trouve ça totalement injuste parce que certains commerçants respectent tout et ils sont punis à cause de ce genre de personnes ; il y a deux poids deux mesures. Je suis désolée de le dire mais ceux qui ne le respectent pas doivent payer et la somme de 2000€, ça devrait être le minimum de l'amende ! Il faut toucher au portefeuille pour les faire réagir ! On doit appliquer les règles, arrêter les excuses bidons et respecter tout un chacun... Les gens en première ligne, eux, ne se plaignent pas !"